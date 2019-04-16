С Русского запустили ракету В День космонавтики в ДВФУ, на острове Русском, были запущены учебные ракеты.

Как сообщила пресс-служба вуза, в небо поднялись летательные аппараты, созданные студентами в Центре проектной деятельности вуза.

– Космонавтика сегодня – очень популярное направление развития инженерной мысли, и мы активно занимаемся созданием разных космических аппаратов. Это и ракеты, и спутники. Детали для спутников закупаем готовые, поскольку проектировать их заново нецелесообразно. Думаю, те, кто начал заниматься космонавтикой в студенческом возрасте, имеют шанс стать хорошими специалистами и работать дальше в этой области на благо Родины, – сказал директор центра Станислав Карпенко.

Сейчас в Центре проектной деятельности испытывают в максимально приближенных к космическим условиях настоящий наноспутник. Еще до конца года его планируется поместить в качестве попутной полезной нагрузки на ракету, доставить на околоземную орбиту и там проводить технологические исследования: испытания элементов солнечного паруса, бортовой вычислительной машины, а также эксперименты по материаловедению. На крыше одного из корпусов кампуса вуза к этому времени должны установить приемопередающую антенну, с помощью которой можно будет получать и обрабатывать информацию с борта аппарата.

Примечательно, что запуск учебных ракет в ДВФУ состоялся одновременно с открытием первого акселератора в технопарке «Русский» – он представляет собой программу поддержки предпринимателей, которые работают в области прорывных технологических решений и всевозможных инноваций.

Автор: Отдел новостей «В»