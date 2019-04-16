Поставили на оборону. И просчитались В восьмом матче подряд владивостокский «Луч» не может победить. В 31-м туре Футбольной национальной лиги России приморская команда сыграла вничью на гостевой площадке в столице Сибири.

Прямо дежавю. Напомним читателям «В», что осенью в нынешнем первенстве «желто-синие» восемь поединков подряд (с учетом одной кубковой встречи) не могли победить своих соперников. История повторилась. В весенней части чемпионата у «тигров» уже пять ничьих и три поражения.

Встречи с «Сибирью» всегда давались «Лучу» тяжело. Достаточно вспомнить один факт: последний раз дальневосточники побеждали в Новосибирске аж 16 лет назад. А нынешняя игра была еще и принципиальной. Очки позарез нужны обеим командам. Хозяева никак не могут покинуть зону вылета. Гостям нужно было оторваться от группы аутсайдеров. Поэтому оба коллектива сделали ставку на оборону, дабы не позволить сопернику забить. Забегая вперед, скажем, что такой расклад и привел к нулевому результату.

Игра в Новосибирске на стадионе «Заря» в присутствии 1100 зрителей получилась очень упорной. Ее активнее начали сибиряки, которые на правах хозяев завладели территориальным преимуществом. Обе стороны часто ошибались в передачах в центре поля, позволяя друг другу срывать атаки. А выходы футболистов к штрафным площадкам пресекались защитниками.

В середине первого тайма игроки «Луча» приспособились к искусственному газону и провели несколько атак, которые завершили дальними ударами. Красивый удар нанес полузащитник «желто-синих» Максим Машнев, однако мяч пролетел мимо ворот. Затем не менее опасный удар нанес Кирилл Марущак, но и в этом случае мяч просвистел впритирку со штангой. У хозяев можно отметить лишь один игровой эпизод, когда один из футболистов хозяев с близкого расстояния бил головой по мячу. И также мимо ворот.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Хотя приморцы сделали несколько замен. Обе команды по очереди атаковали друг друга. Однако такие наступления пресекались оборонительными порядками «Сибири» и «Луча» соответственно. По такой игре все должно было решить одно удачное действие. У хозяев был шанс повести: сибиряки в одной из атак били с близкого расстояния под острым углом. Однако мяч отразил наш вратарь и капитан команды Александр Котляров.

Под занавес встречи шанс на победный удар представился дальневосточникам. Уже в добавленное время «тигры» устремились в последнюю атаку. Перед воротами хозяев открылся наш хавбек Антон Кротов. На него и последовал пас. Однако приморский полузащитник не смог переправить мяч мимо новосибирского вратаря в пустой угол.

«Лучу» банально не повезло. А вот «Сибирь» ошиблась в том, что выпустила на поле всего одного нападающего, которого никто не поддержал на завершении атак.

В итоге счет 0:0 вполне справедливо отразил равенство сил в этом матче.

На что еще стоит обратить внимание в этом поединке – на обилие желтых карточек. Главный судья матча Игорь Панин из Дмитрова безжалостно пресекал все попытки грубой игры. Только у «тигров» «горчичники» схлопотали четыре футболиста. К счастью, обошлось без серьезных травм.

По итогам матча главный тренер «Луча» Рустем Хузин отметил, что ничья оказалась боевой. Однако ближе к успеху были именно приморцы за счет напористости во втором тайме.

Итак, наша команда заработала одно очко и сохранила за собой 13-е место в турнирной таблице. Столько же очков – 39 имеют «Химки» и «Мордовия» (однако они располагаются чуть выше из-за большего количества побед).

Следующий матч «тигры» проведут на домашней арене. В гости пожалует «Томь». Томичи еще в прошлом сезоне выступали в премьер-лиге. В этом году они планируют вернуться в элиту российского футбола. Пока что эта команда следует в фарватере заданного курса, находясь на втором месте в турнирной таблице и имея в наличии 56 очков. Поэтому предстоящий на стадионе «Динамо» поединок будет очень интересным.

Автор: Николай КУТЕНКИХ