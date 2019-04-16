Водитель, не гони! Юные приморцы призывают лихачей задуматься о своем поведении на дорогах

«Дорога – не космос!» – так необычно назывался флешмоб, проведенный в крае 12 апреля, в День космонавтики, сотрудниками ГИБДД, школьниками и представителями общественных организаций. В акции участвовало 24 населенных пункта Приморья – от Хасанского до Пожарского районов. Ее цель – напомнить водителям о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима и культуры поведения на дороге.

Во Владивостоке флешмоб был организован на пятачке в самом начале Некрасовского путепровода, если ехать из города. К полудню здесь выстроилось около 15 старшеклассников, держащих в руках плакаты и дорожные знаки ограничения скоростного режима. Ребята – победители городского конкурса по соблюдению Правил дорожного движения из школы № 74 Владивостока.

На одном из плакатов улыбающийся Юрий Гагарин и тематический слоган: «Дорога – не космос, ты – не космонавт!». Яркие футболки ребят и плакаты были заметны издалека. Проезжая мимо ребят, многие водители приветствовали «акционеров» звуками клаксонов. И хотя согласно ПДД в населенных пунктах без надобности звуковые сигналы подавать нельзя, тем не менее сотрудники Госавтоинспекции не обращали на нарушителей внимания: полчаса, что длилась акция, похулиганить можно. Глядишь, кто-то из водителей задумается о предназначении мероприятия и о своем поведении на дороге.

Стоит отметить: для обеспечения безопасности участников акции в Приморье в местах проведения флешмоба находились патрульные автомобили ДПС. Дети агитировали за соблюдение скоростного режима вблизи проезжей части в световозвращающих жилетах, в сопровождении сотрудников ГИБДД и педагогов.

– Изначально идея такой акции возникла после краевого конкурса социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты», проведенного краевой ГИБДД. В тройку победителей вошел рисунок школьницы из села Авдеевка Кировского района Нины Скоробогатовой. На нем была фраза «Дорога – не космос, ты – не космонавт», подкупившая жюри своей необычностью. Итоги краевого конкурса и стали толчком к проведению флешмоба, охватившего весь край, – рассказала «В» инспектор по пропаганде Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Елена Иванова.

На краевой конкурс были представлены баннеры, видеоролики, рисунки, обереги, изготовленные ребятами. По словам Андрея Мозгового, члена жюри конкурса «Взгляд из-за парты», отобрать самые лучшие, самые интересные работы было очень сложно. Настолько все хорошо были выполнены.

– Этому конкурсу уже пять лет. В нем участвуют не только дети, но и взрослые. Плакат школьницы из села Авдеевка нам сразу бросился в глаза. Всероссийское общество автомобилистов наградило ее квадрокоптером. Представляете, в деревне девочка получает приз квадрокоптер за победу в автомобильном конкурсе, а там машин-то раз, два и обчелся.

В прошлом году первые места заняли также школьники из села Амгу Тернейского района. Не знаю почему, но городские ребята не проявляют активность в конкурсе, актуальном особенно для мегаполиса, где оживленное автомобильное движение не только на центральных улицах, но и на межквартальных дорогах, – подчеркнул Андрей Мозговой.

Надо отметить, что акция «Дорога – не космос!» своевременная. По данным краевой ГИБДД, в Приморье растет аварийность на автомагистралях. Всего с начала текущего года зарегистрировано свыше 6 тысяч автоаварий. Уже погиб 71 человек, 919 получили травмы различной степени тяжести. Повреждено свыше 11 тысяч транспортных средств. Основная доля аварий приходится на города и крупные населенные пункты. Здесь лидирует Владивосток – 3210 ДТП, Уссурийск – 646 ДТП и Находка – 409 ДТП. В 90 % случаев автоаварии произошли из-за грубого нарушения водителями Правил дорожного движения, в том числе превышения скоростного режима, несоблюдения очередности проезда, выезда на полосу встречного движения и неправильного выбора дистанции.

– Главная цель нашего флешмоба – помочь сотрудникам Госавтоинспекции обеспечить безопасность движения на дорогах. Мы с ребятами создаем много проектов, посвященных безопасности дорожного движения, к их реализации привлекаем школьников разного возраста. В нашем автомобильном городе нельзя не знать Правила дорожного движения, – пояснила «В» Анжелика Серова, ученица 8-го класса, капитан команды «Верный ход, пешеход».

Как рассказала «В» Елена Иванова, в ближайшее время администрация Приморья изготовит баннеры с рисунком Нины Скоробогатовой, которые будут установлены на улицах городов края. По мнению инспектора, эмоциональное воздействие на водителя, заложенное во флешмобе, не менее важно, чем административное наказание в виде штрафа за нарушение ПДД. В середине мая во Владивостоке будет организована подобная акция, но уже в рамках всего Дальневосточного федерального округа. В Приморье планируется провести заключительный этап этого масштабного мероприятия.

Автор: Сергей КОЖИН