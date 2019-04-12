Через тернии в ад Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит перезапуск кинокомикса «Хеллбой», космическая драма «Высшее общество» с Робертом Паттинсоном, приключения «Миа и белый лев», отечественное фэнтези «Домовой», фантастика «Сверхъестественное» и криминальная драма из Казахстана «Бизнесмены».

«Хеллбой» (18+)

Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

«Высшее общество» (18+)

Где-то за пределами Солнечной системы экипаж космического корабля выполняет необычную миссию. Его цель – ближайшая к Земле черная дыра. На его борту команда молодых мужчин и женщин – преступников, приговоренных к пожизненному заключению. В их числе Монте, добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений. Обманным путем его семя вживляется одной из космических узниц. Рождается девочка, которой суждено изменить жизнь героя…

«Миа и белый лев» (6+)

Миа вместе с семьей переезжает в Южную Африку из Лондона, где ее родители покупают ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, ей хочется вернуться в Лондон, где остались друзья и беззаботная подростковая жизнь. Но внезапно на нее сваливается забота о маленьком белом львенке по имени Чарли, который остался без родителей. И вся ее жизнь круто меняется… Они становятся неразлучны, пока однажды Миа не узнает, что ее другу грозит серьезная опасность. Тогда она решает сбежать и найти для Чарли новый дом, где он будет счастлив и свободен.

«Домовой» (6+)

В обычном и суетливом городе Москве есть необычный дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой надолго не задержался еще ни один жилец…

И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает женщина с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, становится ясно: эта жилплощадь непростая, в ней живет самый настоящий Домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и делает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но все меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья…

«Сверхъестественное» (12+)

Однажды ночью Алекс сталкивается с таинственными огнями, появившимися над ее маленьким городом. Вскоре она узнает, что у нее появились опасные сверхспособности. Не зная, куда податься, девушка обращается за помощью к другу детства Шону. А тем временем власти следуют за ними по пятам, желая выяснить, что случилось с Алекс.

«Бизнесмены» (16+)

90-е годы прошлого века. Трое друзей, пытаясь наладить свою жизнь, сталкиваются с таким понятием, как бизнес. Однако бизнес – это всегда риск, и молодым предпринимателям придется пожертвовать многим ради успеха. Герои фильма становятся одними из первых, кто стоял у истоков рыночных отношений в Казахстане.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ