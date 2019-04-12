Дети вдохнули в магию театра свою энергетику Выставка «Магия театра» открывается сегодня в залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте, 12.

Основу экспозиции составили работы учащихся художественной школы при школе-интернате ВГУЭС для одаренных детей им. Николая Дубинина.

Всего на выставке, которая проводится в формате конкурса и является итоговой, годовой для учащихся школы, 45 работ юных художников и их педагогов. Темами картин стали венецианский карнавал, мир балета, цирковые дрессировщики и акробаты, скоморохи, бродячие артисты, певцы и музыканты. Работы выполнены в различных стилях станковой живописи с использованием различных материалов и несут в себе, по уверению организаторов выставки, искреннюю и позитивную энергетику детского творчества.

Автор: Отдел новостей «В»