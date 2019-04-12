Победитель конкурса имени Чайковского сыграет во Владивостоке Впервые на Приморской сцене Мариинского театра состоится концерт победителя XIII Международного конкурса им. П.И. Чайковского пианиста Мирослава Култышева. Музыкант примет участие в симфоническом вечере и даст сольный концерт.

Сегодня в Большом зале – симфоническая программа из произведений Петра Чайковского. В первом отделении Мирослав Култышев и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра представят редко исполняемый Второй фортепианный концерт композитора. Во второй части вечера – легендарная Патетическая симфония Чайковского. За дирижерский пульт встанет главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков.

Завтра в Малом зале театра – сольный концерт пианиста. Мирослав Култышев исполнит программу из произведений русских и зарубежных композиторов-романтиков. Прозвучат фортепианные миниатюры и Четвертая соната Александра Скрябина, цикл Роберта Шумана «Крейслериана», а также Венгерская рапсодия № 19 Ференца Листа в виртуознейшей обработке Владимира Горовица.

Мирослав Култышев в 10 лет дебютировал в Большом зале Санкт-Петербургской государственной филармонии. Сегодня он аспирант Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат многочисленных международных конкурсов, в том числе в 2007 году он выиграл Международный конкурс им. П.И. Чайковского, а в 2012-м – Monte-Carlo Piano Masters.

Автор: Отдел новостей «В»