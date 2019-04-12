Американцы устроят нам фантасмагории В воскресенье, 14 апреля, во Владивостоке выступит дуэт The Bishops из Остина, штат Техас.

Название дуэта – это фамилия его основателей, брата и сестры Троя и Кары Бишоп. Трой и Кара увлеклись музыкальным творчеством под влиянием своего старшего брата рэппера Криса Бишопа.

– Критики считают The Bishops одной из тех групп, которые находятся в процессе поиска и эксперимента, – рассказывает консул по культуре Дэррен Тис. – Мне кажется, они найдут немало единомышленников на Дальнем Востоке, где молодежь тоже открыта новым веяниям, в этом я неоднократно убеждался за два года своей работы в регионе.

Сами участники The Bishops заявляют, что их стиль – это нечто более широкое, чем традиционный хип-хоп. Воспитанные в одной семье, по словам Кары и Троя, они направляют свои музыкальные дары на создание новых фантасмагорий и мифологий.

Автор: Отдел новостей «В»