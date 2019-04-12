Танцоры, на «Реверанс»! Во Владивостоке на сцене концертного зала Fesco Hall проходит XIX Дальневосточный студенческий конкурс танцевальных коллективов и отдельных исполнителей «Реверанс-2019».

По словам организаторов, среди которых администрация края и ДВФУ, на фестивале встретятся лучшие коллективы Дальнего Востока. Председателем жюри по уже сложившейся за долгие годы традиции стал Евгений Шевцов – главный режиссер Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Под его руководством компетентное жюри определит обладателей званий «Лауреат» и «Мастер-коллектив» в восьми номинациях: спортивно-бальные, народные, классические, эстрадные, современные, уличные танцы, хореография оригинального жанра и чирлидинг.

Для студенческих танцевальных коллективов конкурсный просмотр станет отборочным туром: победители в составе делегации Приморского края отправятся на заключительный фестиваль «Российская студенческая весна – 2019», который в этом году пройдет с 14 по 19 мая в Перми.

Завтра в 18 часов состоится гала-концерт конкурса, в котором примут участие призеры «Реверанса».

Автор: Отдел новостей «В»