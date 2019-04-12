«Дальневосточная весна» приблизит классику к народу Сегодня во Владивостоке в Большом зале Приморской краевой филармонии пройдет первый концерт, концерт открытия традиционного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна».

Это ежегодное крупнейшее событие музыкальной жизни Владивостока и всего Дальневосточного региона – настоящий праздник для поклонников высокого искусства, а для исполнителей – своеобразный ежегодный итог и одновременно стартовая площадка для новых творческих свершений.

«Дальневосточная весна» впервые прошла в 1991 году. За 28 лет своей работы фестиваль стал центром классической музыкальной культуры Приморья: ежегодно его посещают более 4 тысяч человек.

– Основная идея фестиваля – пропаганда и исполнение произведений мировой музыкальной культуры с включением сочинений современных композиторов, – рассказала директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко. – Его программы охватывают все жанры и направления классической музыки – от романсов до симфонических и хоровых полотен, от наследия народного творчества до современной духовной музыки.

Мероприятия «Дальневосточной весны» проходят в течение двух недель на большой и малой сценах Приморской краевой филармонии.

Традиционно участники фестиваля – известные музыканты из России, Японии, Кореи, которые приезжают сюда не только показать свое мастерство, но и увидеться и пообщаться с коллегами.

Показательно, что в нынешнем году, объявленном в России Годом театра, в рамках XXVIII фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» состоится немало концертных программ, посвященных театральной теме. Среди них концерт открытия фестиваля, где в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра прозвучит музыка Шостаковича из балета «Ромео и Джульетта», Симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история» Бернстайна, арии из мировых опер в исполнении солистов Сеульского оперного театра.

На сцене Большого зала Приморской филармонии будет представлен целый балетный проект – отчетный концерт хореографического отделения ДШИ № 6 г. Владивостока, а на малой сцене состоится театрализованная камерная концертная программа «Вечерок в концертном зале филармонии» с участием солистов-вокалистов Ирины Кучинской, Натальи Брылевой и мастера художественного слова Аэлиты Степановой.

Организаторы «Дальневосточной весны» в этом году стремились создать условия, при которых гости фестиваля за один вечер смогли бы насладиться великими шедеврами мировой классической музыки в исполнении симфонического оркестра, хора, солистов филармонии и Мариинского театра (Приморская сцена), танцоров балета. Донести до зрителя разнообразие классической музыки, соединить ее красоту и великие традиции русского театра, возродить традиции салонных вечеров, сделать классическую музыку доступной и понятной своему зрителю – вот цель «Дальневосточной весны».

Автор: Отдел новостей «В»