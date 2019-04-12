Приморские бадминтонисты пробились на Европейские игры В национальной федерации бадминтона России завершилось формирование нашей команды на II Европейские игры. По итогам отборочных соревнований на международном турнире в Минске с 21 по 30 июня выступят сразу четыре приморских спортсмена (большее представительство только у Москвы).

Чтобы отобраться на Европейские игры, им пришлось на протяжении всех последних месяцев также выступать в международных рейтинговых турнирах и входить в число лучших. С этой задачей бадминтонисты Владивостока успешно справились и теперь будут вести подготовку к предстоящим соревнованиям в Минске.

В Республику Беларусь отправятся Евгения Димова и Евгений Дремин, которые сразятся среди смешанных пар. А Владимир Иванов и Иван Созонов выступят среди мужских двоек. Обе пары занимают высокие места в мировой табеле о рангах и являются сильнейшими в России.

Всего в программу II Европейских игр входит 15 видов спорта. Это стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, пляжный футбол, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, гимнастика, дзюдо, каратэ, самбо, стрельба, настольный теннис, вольная и греко-римская борьба. В восьми видах эти соревнования станут одновременно квалификацией для участия в летних Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Автор: Николай КУТЕНКИХ