«Спартак» – лидер «утешительного» турнира Победитель определится в следующем матче

«Спартак-Приморье» завершил домашние игры в чемпионате России в суперлиге по баскетболу среди мужчин. Последний во Владивостоке матч наши земляки провели со сборной Московской баскетбольной ассоциации (МБА).

Для столичного клуба это был единственный шанс выбраться из зоны аутсайдеров. А вот спартаковцы, напротив, находятся в лидерах «утешительного» турнира и горят желанием занять в нем первое место. Десятки болельщиков пришли в спорткомплекс «Олимпиец» и поддержали своих любимцев в последнем поединке на домашней арене.

Нельзя сказать, что это было избиение младенцев. Но преимущество дальневосточников чувствовалось в течение встречи. Москвичи сопротивлялись только до середины первого периода. После 5 минут счет был равным – 15:15, а дальше последовал рывок «Спартака». «Красно-белые» за оставшееся до перерыва время заработали еще 20 очков, а в свою корзину пропустили лишь один мяч.

Второй период стал продолжением победного наступления приморского коллектива. Особенно хороши были дальние броски в исполнении спартаковцев. Все попытки московских баскетболистов прорваться на контратаках пресекались нашей обороной на дальних подступах к щиту. После первой половины матча в активе хозяев было рекордное 61 очко! У гостей набралось лишь 36 очков.

Такое преимущество дало возможность тренерскому штабу «Спартака-Приморья» отправить на скамейку запасных своих проверенных лидеров и выставить на паркет подающих надежды резервистов владивостокской команды. Третью четверть дальним попаданием завершил Максим Колюшкин. На электронном табло в этот момент светились цифры 89:54. Никто уже не сомневался в итоговом результате.

Однако именно в завершающем игровом отрезке столичные игроки встрепенулись и дали настоящий бой нашей молодежи. Агрессивная защита МБА принесла свои плоды, и четвертый период гости выиграли, слегка сократив общее отставание. Однако у «Спартака» была иная задача: ребята горели желанием набрать 100 очков. Виктор Заряжко за 10 секунд до конца матча принес команде 99-е очко. Оставалось сделать всего один удачный бросок. К сожалению, оставшегося времени не хватило на заветный «гроссмейстерский» результат. Однако общий счет 99:70 тоже неплох.

В нашей команде практически все спортсмены пополнили свой очковый баланс. Однако лучший результат показали защитник Алексей Голубович (17 очков и 4 подбора) и центровой Максим Кривошеев (15 очков и 1 подбор).

– Когда такой процент реализации бросков с игры подкрепляется энтузиазмом, желанием и самоотдачей каждого игрока, то можно победить любого соперника на своем паркете, – радовался после матча и.о. главного тренера БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Поэтому есть результат. Спасибо игрокам за старание и мастерство. После неудачной игры в Ижевске я призывал ребят: дома надо закончить на хорошей ноте! Мы закрыли сезон в родных стенах, показали хорошую игру. Надеюсь, что наши болельщики порадовались, игра была зрелищная с большим количеством красивых забитых мячей. И нам хочется не только домашний, но и весь сезон закончить на хорошей ноте. Поэтому радоваться нынешнему успеху пока рано. Сейчас все мысли о предстоящих играх с ЦСКА-2 и «Химками-Подмосковье».

Завершит нынешний сезон «Спартак-Приморье» матчами на выезде: 14 апреля наша команда сыграет в Москве с ЦСКА-2, а 16 апреля встретится с «Химками-Подмосковье». Матч с дублем армейцев станет наиболее принципиальным. Его победитель займет 9-е место в итоговой таблице чемпионата, а проигравший останется на 10-м. Эксперты ожидают настоящую битву. Небольшое предпочтение в этом противостоянии отдают нашим землякам. А вот последний матч в Подмосковье важен для команды хозяев. Если «Химки» победят дальневосточников, то они займут 11-е место в турнирной таблице. В противном случае останутся на 12-й позиции.

«В» от всей души желает приморцам удачи в двух оставшихся поединках.

Автор: Николай КУТЕНКИХ