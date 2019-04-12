Придумай дизайн арбузного развала и елочного базара Заявки на конкурс лучших дизайн-проектов нестационарных торговых объектов (НТО) продолжает принимать управление градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что цель конкурса – определить для городских НТО единый стиль. Принять в нем участие приглашают всех желающих. Участникам конкурса предлагают разработать дизайн-проекты типовых архитектурных решений павильонов и киосков для трех зон размещения: исторической части города, гостевого маршрута и жилых районов.

«Мы хотим сформировать единый стиль нестационарных объектов во Владивостоке. Это позволит сделать наш город внешне более привлекательным и эстетичным. Также мы уверены, что формирование единого стиля позволит повысить привлекательность Владивостока среди туристов», – рассказала Татьяна Шлеина, начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока.

Конкурс будет проводиться в нескольких номинациях. Его участники могут предложить дизайн-проекты павильонов (площадь не более 100 кв. м, высота не более 5 м), киосков (площадь до 20 кв. м, высота не более 4 м), торговой галереи, бахчевого развала, елочного базара и торговой тележки.

Кроме того, участники могут представить на конкурс неограниченное количество работ в разных номинациях. Их будет оценивать конкурсная комиссия, в состав которой войдут эксперты в области градостроительства и архитектуры. Победители конкурса получат почетные дипломы.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 5 мая 2019 года подать заявление и конкурсный дизайн-проект. Материалы принимаются в управлении градостроительства и архитектуры (ул. Западная, 15, кабинет 603 ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья, тел. 252-75-42,) и по электронной почте ugia@vlc.ru .

Автор: Отдел новостей «В»