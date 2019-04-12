Новые деревья высадят в местах незаконных вырубок Такое поручение дал специалистам профильных управлений мэрии глава города Олег Гуменюк, сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков, работы по озеленению помимо плановых пройдут на неразграниченных земельных участках, где ранее были зафиксированы факты несанкционированной вырубки деревьев. Деревья будут высаживать в период вегетационной активности. Наиболее благоприятное время для таких работ – весна и осень.

Отметим, что во Владивостоке работа по выявлению незаконной вырубки и обрезки зеленых насаждений ведется в ежедневном режиме. По заявкам горожан специалисты мэрии выезжают на места преступлений черных лесорубов, уничтожающих деревья без соответствующих документов.

Специалисты призывают: если жители города стали свидетелями незаконной вырубки деревьев, необходимо тут же сообщить об этом в правоохранительные органы. Это позволит оперативно установить личность нарушителей и задержать их для дальнейшего разбирательства. Также граждане могут предоставить фото- и видеоматериалы с места события, указав дату и время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

Напоминаем, что за нелегальную вырубку деревьев предусмотрено как административное, так и уголовное наказание.

Автор: Отдел новостей «В»