Сквер укрепят стенами до 12 метров Строители приступили к работам в сквере Анны Щетининой: им предстоит возвести подпорные стены общей протяженностью более 94 метров и благоустроить территорию.

Сейчас на объекте работают экскаватор и самосвалы, ведется разработка грунта по координатным точкам и высотным отметкам, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации управления дорог и благоустройства городской администрации, подпорные стены будут выполнены из коробчатых габионов, их высота на разных участках составит от 4 до 12 метров.

Второй этап строительства – это благоустройство самого сквера. Здесь выполнят вертикальную планировку территории, уложат тротуарную плитку, восстановят поврежденное металлическое барьерное ограждение, газоны и высадят молодые саженцы кустарников.

Как уточнили специалисты, работы ведет «Объединенная строительная компания – I», ставшая победителем аукциона на проведение работ по восстановлению сквера.

Напомним, что восстановление сквера имени Анны Щетининой не было сделано в прошлом году по вине недобросовестного подрядчика. Как пояснили в мэрии, ООО «Владтехника» не выполнила условия муниципального контракта в установленный срок. Контракт был расторгнут, администрация города выставила компании штраф и внесла ее в реестр недобросовестных поставщиков.

Автор: Отдел новостей «В»