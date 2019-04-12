ТОФ пополнится новыми подлодками В Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии «Адмиралтейская верфь» спущена на воду новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота.

Как официально заявил представитель пресс-службы Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало, она является первой субмариной проекта 636.3 и относится к многоцелевым дизель-электрическим подлодкам класса обновленной «Варшавянки». Длина и ширина субмарины составляют 73,8 и 9,9 метра соответственно, и у нее двойной корпус. Экипаж состоит из 52 человек. В автономном плавании подлодка может находиться до 45 суток.

Особенность проекта – наличие на борту высокоточных крылатых ракет «Калибр-ПК», которые можно использовать по надводным и наземным целям на значительном удалении от места старта. Кроме того, для обороны и атаки в глубине и на поверхности моря имеются несколько торпедных аппаратов.

Сейчас на этой «Варшавянке» проводятся сдаточные работы, также ее обживает экипаж моряков-тихоокеанцев.

Помимо «Петропавловска-Камчатского» на Адмиралтейской верфи в данный момент строится однотипная подлодка «Волхов», готовятся работы по закладке еще четырех субмарин.

Всего для ТОФ будет построена и сдана полноценная бригада ПЛ – шесть подлодок. Последняя из них поступит на Тихий океан к концу 2024 года. Место их базирования пока держится в секрете.

После торжественного спуска тихоокеанского первенца неатомных подводных лодок, который состоялось в конце марта, главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев провел рабочее совещание. На нем выступил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, который заявил, что новейшая подлодка будет обладать рядом совершенных систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения: «Эти подводные лодки очень ждут на Тихоокеанском флоте. Корабли данного класса из состава Черноморского флота уже подтвердили свою высокую эффективность, в том числе при решении боевых задач в Средиземном море и уничтожении террористов в Сирии».

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» заложена в июле 2017 года и в соответствии с условиями контракта до конца текущего года будет передана заказчику. На втором корабле в серии «Волхов» идет процесс стыковки блоков в единый корпус. Следом будет вестись строительство подводных лодок «Магадан» и «Уфа».

К настоящему времени на Адмиралтейской верфи построена серия из шести подводных лодок данного проекта для Черноморского флота.

Автор: Николай КУТЕНКИХ