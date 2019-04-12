Клещи пошли в атаку На минувшей неделе приморцы сняли с себя и сдали в лаборатории почти два десятка кровососущих насекомых, являющихся переносчиками опасных заболеваний.

Можно сказать, что сезон активности клещей в Приморье официально открыт. Отрадно, что пока случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора по Приморскому краю, эпидемиологическая ситуация по этим инфекциям обычная.

– За текущий период в медицинские организации края обратилось 15 пострадавших от укусов клещей на семи административных территориях края. Это жители Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Дальнегорска, а также Октябрьского и Кавалеровского районов, – отметила начальник отдела эпиднадзора Елена Аббасова.

Она подчеркнула, что нынешний показатель на 21,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года – 15 случаев против 19.

Автор: Отдел новостей «В»