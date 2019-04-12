Лига «Женьшень» предлагает пройтись. Километров 19 Походы по городу и его окрестностям стали очень популярными у владивостокцев. В минувшие выходные горожане прошли почти 19 километров по маршруту поселок Емар – остановка «Пограничник».

«Очень радует, что наши жители с большим удовольствием ходят с нами в походы. Среди ходоков есть как постоянные участники, которые не пропускают ни одного путешествия, так и новички», – отметила руководитель проекта Елена Оленина.

Напомним, что организатором этих прогулок выступает лига ходьбы «Женьшень». Данная общественная организация выиграла в этом году грант от администрации Владивостока и планирует провести более 50 бесплатных походов для всех желающих, сообщает пресс-служба мэрии.

О следующих походах, месте и времени старта будет сообщаться дополнительно.

Автор: Отдел новостей «В»