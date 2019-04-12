Как школьнику устроиться на работу? С начала года при содействии службы занятости Приморья 326 школьников получили временную работу. Специалисты рассчитывают, что в этом году будут трудоустроены не менее 9,1 тысячи подростков, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным департамента труда и социального развития, труд подростков востребован на предприятиях общепита и торговли, в учреждениях образования и здравоохранения, у сельхозпроизводителей, на благоустройстве городов и сел. Среди специальностей, по которым трудятся приморские школьники, – оператор ЭВМ, подсобный рабочий, упаковщик, кладовщик, почтальон, помощник администратора, уборщик территорий и другие.

«При сокращенном рабочем дне ребята имеют возможность заработать от 4 до 15 тысяч рублей по разным вакансиям. Кроме того, для тех, кто трудоустроился по направлению центров занятости, предусмотрена надбавка из краевого бюджета», – рассказывают специалисты центра.

В первоочередном порядке рабочие места предлагают несовершеннолетним, нуждающимся в поддержке государства. Это дети-сироты, подростки из многодетных, малообеспеченных семей и стоящие на учете комиссий по делам несовершеннолетних.

«На выплату материальной поддержки для работающих школьников в этом году в краевом бюджете предусмотрено 9,8 миллиона рублей. Еще почти 38 миллионов рублей направят муниципалитеты», – информируют в ведомстве.

По словам и.о. директора департамента Светланы Красицкой, в вопросе трудоустройства школьников специалисты надеются на помощь со стороны приморских работодателей.

«Если предприятие имеет возможность организовать временные рабочие места для трудоустройства школьников, специалисты службы занятости Приморья готовы к сотрудничеству. Ведь зачастую молодым людям сложно найти работу именно ввиду отсутствия стажа. Наша совместная задача – помогать ребятам в его наработке уже со школьной скамьи», – отмечает глава ведомства.

За подробной информацией об организации временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также за консультационной поддержкой в сфере трудового законодательства можно обратиться к специалистам Приморского центра занятости населения по телефону 8 (423) 226-74-82 или по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13, кабинет 29.

Автор: Отдел новостей «В»