Дачникам – еще одна электричка Дополнительную электричку для дачников организует ОАО «Экспресс Приморья» в ближайшие выходные.

Как сообщила пресс-служба края, 13 и 14 апреля на маршрут Владивосток – Кипарисово – Владивосток выйдет еще один электропоезд.

Это один из популярных маршрутов у дачников, поэтому по их просьбе принято решение в ближайшие выходные, за неделю до начала летнего расписания, ввести дополнительный маршрут электропоезда, добавили в ведомстве.

Из Владивостока поезд будет отправляться в 7.45, а со станции Кипарисово – в 16.50. Отметим, что теплая зима и ранняя весна действительно способствуют тому, что по выходным на дачи отправляется гораздо больше владивостокцев, чем обычно в это время года.

Автор: Отдел новостей «В»