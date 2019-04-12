Леопардессы берут числом Размер популяции дальневосточного леопарда в России остается стабильным и продолжает постепенно расти: в 2018 году на территориях ФГБУ «Земля леопарда» были зафиксированы 91 взрослая особь и 22 котенка, сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Анализ данных фотомониторинга за 2018 год длился несколько месяцев. Специалисты «вручную» обработали около миллиона снимков, около 10 тысяч из которых содержали изображения леопардов. Эти фотографии были проанализированы при помощи специальной программы, идентифицирующей каждую особь по пятнам.

– Новые данные подтверждают наметившуюся ранее устойчивую тенденцию роста популяции, при этом радует высокий процент котят, – отметила Елена Шевцова, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда». – Крайне позитивная новость и в том, что в последние годы поменялось соотношение самцов и самок. Если исследования начала 2000-х вплоть до создания национального парка показывали это соотношение как один к одному, то теперь самок почти в два раза больше, чем самцов. В этом – залог будущего благополучия популяции.

Новая тенденция в составе «населения» дальневосточного леопарда говорит о стабилизации состояния популяции этой редкой кошки.

Вместе с тем специалисты российского национального парка ждут новые результаты фотомониторинга от своих китайских коллег. Данные из КНР особенно важны в связи с тем, что «Земля леопарда» сейчас является «родильным домом» для пятнистых кошек, после чего многие молодые особи в поисках новых территорий перемещаются в приграничный Китай. Таким образом, полная картина, отражающая состояние популяции дальневосточного леопарда, появится только после обмена данными фотомониторинга с китайскими учеными.

Автор: Отдел новостей «В»