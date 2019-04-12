Пенсионеры изучают рынок. Финансовый Лекции по финансовой грамотности посетили пенсионеры Владивостока. Как сообщила пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России, люди почтенного возраста пришли получить знания, которые позволят им более уверенно ориентироваться на рынке финансовых услуг и принимать грамотные решения, распознавать мошенников и защищать свои права.

Образовательный курс «Прививаем культуру финансовой грамотности» был организован Банком России во Владивостоке уже второй раз – при поддержке Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, которое и стало местом проведения мероприятия. Всего серию лекций прослушали 15 человек.

– Мы живем в XXI веке, это век высоких технологий, и финансовые услуги порой могут быть сложными и непонятными, – сказала начальник отдела финансовой грамотности управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александра Агвердиева. – А где финансовые услуги, там, соответственно, и финансовое мошенничество, от этого никуда не уйдешь.

Первую лекцию для пенсионеров провел преподаватель Школы экономики и менеджмента ДВФУ Артур Нагапетян. Вместе с новоиспеченными студентами он обсудил, как правильно сберегать средства, вести учет своих трат и при помощи финансовых инструментов получать пассивный доход.

– Знания, которые мы сегодня получили, действительно важны. Буду рассказывать об услышанном подругам, на даче соседкам тоже будет полезно освоить основы финансовой грамотности, – поделилась впечатлениями о первом занятии одна из слушательниц.

В рамках образовательного курса представители старшего поколения узнали также, как выбрать банк и использовать онлайн-банкинг, разберутся в теме кредитов и займов, познакомились с правилами кибергигиены, научились распознавать мошенников и финансовые пирамиды, защищать свои права.

Автор: Отдел новостей «В»