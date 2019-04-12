«Адмирал»: тренеров в межсезонье не меняют На этой неделе определились финалисты чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За золотые медали первенства сразятся московский ЦСКА и омский «Авангард».

Владивостокский «Адмирал», как известно, в финальную стадию не попал. Впрочем, в нынешнем сезоне перед нашей командой такую задачу никто и не ставил. Молодой коллектив собирается с силами на будущий сезон, в котором он планирует в четвертый раз за свою шестилетнюю историю побороться за попадание в плей-офф.

Поэтому прямо сейчас в «Адмирале» решаются организационные вопросы. Совсем недавно руководством клуба было принято решение о сохранении тренерского штаба на следующий сезон. Подписаны контракты с главным тренером Сергеем Светловым, старшим тренером Андреем Пятановым, тренером по физической подготовке Николаем Прониным и тренером вратарей Александром Залевским. Также достигнута договоренность на продолжение сотрудничества с тренерским штабом «Тайфуна». Главный тренер Игорь Гаврилов в сезоне-2019/20 продолжит руководить приморской молодежной командой, помогать ему будет тренер Андрей Круглов.

Что касается хоккеистов, то здесь еще полной ясности нет. На сегодняшний день известно, что продлен контракт лишь с капитаном и нападающим команды Сергеем Коньковым. Ранее в беседе с корреспондентом «В» президент «Адмирала» Заирбек Юсупов отметил: руководство клуба планирует сохранить костяк – не менее 20 полевых игроков.

Уже подписаны соглашения с Юрием Козловским, Александром и Василием Стрельцовами, Александром Мерескиным, Кириллом Дьяковым, Александром Конновым. Есть практическая договоренность с капитаном команды Сергеем Коньковым.

С большой долей вероятности можно предположить, что на сей счет также ведутся переговоры с Константином Глазачевым, Александром Черниковым, Александром Угольниковым, Тимуром Таратуниным, Иваном Мищенко, Романом Тоталиным, Денисом Вихаревым, Кириллом Ворониным, Владимиром Бутузовым, Юрием Петровым и Никитой Феоктистовым.

Отдельный разговор по нашим вратарям – Никите Серебрякову и Антону Красоткину. Как известно, в хоккейной среде России они произвели фурор в минувшем сезоне. На них нацелились несколько клубов КХЛ. Теперь только от самих ребят зависит, согласятся ли они продолжить свою карьеру во Владивостоке.

Все вопросы по персоналиям окончательно будут решены ближе к лету. Сейчас «моряки» отправлены в отпуск, на первый сбор по физической подготовке и восстановлению индивидуального мастерства они соберутся уже в июне.

Но не все. Нападающий «Адмирала» Никита Феоктистов отправился в расположение национальной сборной Республики Беларусь, которая до конца апреля в Минске готовится к предстоящему чемпионату мира в I дивизионе группы А (само первенство пройдет в начале мая в столице Казахстана – Нур-Султане). На учебно-тренировочном сборе в составе олимпийской сборной России также находится защитник «Адмирала» Иван Мищенко.

И что интересно. Эти команды в начале апреля провели между собой в Минске товарищеский матч. В нем со счетом 1:4 победили россияне. Наши «моряки» голами или результативными передачами не отметились. Зато в составе победителей дубль оформил Дамир Жафяров, который в 2016–2018 годах выступал за приморскую команду.

Тем временем

В Хабаровске прошел турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти боевого летчика из авиаполка в приморской Черниговке майора и Героя России Романа Филипова.

Победу одержала команда «Центр» Тихоокеанского флота. Второе место у военного клуба «Тацинец» из Улан-Удэ. Бронза досталась спортивному коллективу из Читы.

Поздравить победителей и призеров на лед спорткомплекса «Ерофей» вышел временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко.

В этом соревновании за награды боролись спортивные команды Улан-Удинской, Читинской, Белогорской, Хабаровской, Уссурийской, Владивостокской, Камчатской и Южно-Сахалинской территориальных хоккейных лиг.

Автор: Николай КУТЕНКИХ