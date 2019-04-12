Рудневский мост отремонтируют за два года Министру транспорта РФ доложили о настоящем и будущем приморских дорог

Столице ДФО в этом году на дорожную сеть выделили более двух миллиардов рублей, что в четыре раза больше, чем в 2018-м. На какие объекты пойдут эти средства?

Во вторник, 9 апреля, Приморье с рабочим визитом посетил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Во Владивостоке он осмотрел ряд городских магистралей, а также обсудил вопросы ремонта мостов и строительства Владивостокской кольцевой автодороги, сообщили в пресс-службе администрации города.

Первым делом Евгений Дитрих в сопровождении губернатора Приморского края Олега Кожемяко, главы Владивостока Олега Гуменюка и руководителей транспортной отрасли осмотрел улицы краевого центра, на которых в 2017 и 2018 годах были выполнены комплексные работы по ремонту магистралей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также министр посетил участки, где ремонт планируют провести в этом году.

Олег Гуменюк доложил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году во Владивостоке отремонтируют 15 улиц и построят надземный пешеходный переход. Будет отремонтировано более 16 километров дорог.

Новое асфальтобетонное покрытие уложат на участках дорог на улицах Луговой, Спиридонова, Шепеткова, Вилкова, Добровольского, Калинина, Сахалинской, Кирова, Нижнепортовой, Хабаровской, Воропаева, Нерчинской, Приходько, Енисейской и Шкотовской.

Кроме этого, запланировано строительство надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого. Также множество участков будет отремонтировано по другим городским и краевым программам. Дорожные работы, как водится, во многом затруднят жизнь водителям. Поэтому в городе создаются планы, как избежать дополнительных пробок в строительный сезон.

«В связи с тем, что город ждет большой ремонт, мы предусмотрим возможности объезда ремонтируемых участков, – рассказал глава Владивостока. – К примеру, в этом году будем менять асфальт на Некрасовском путепроводе. Чтобы разгрузить движение, планируем открыть временную объездную дорогу в грунте от Кунгасного до проспекта 100 лет Владивостоку. Уже на этой неделе проведем переговоры с РЖД, ГАИ и руководством нефтебазы по обустройству железнодорожного переезда».

Губернатор Олег Кожемяко рассказал министру транспорта о проекте Владивостокской кольцевой дороги, которая позволит существенно разгрузить магистрали краевого центра. Евгений Дитрих идею строительства поддержал.

Кроме того, в ходе рабочей поездки был затронут вопрос ремонта мостовых сооружений, в том числе Рудневского путепровода.

«Мы уже ведем процедуру торгов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важно начать строительные работы как можно раньше, выполнить их качественно и в срок, – подчеркнул Олег Гуменюк. – Евгений Иванович (Дитрих. – Прим. авт.) дал положительную оценку проведенным ранее работам и увидел перспективы развития дорожной сети города».

По словам мэра, капитальный ремонт Рудневского моста начнется в следующем году. На это будет выделено 200 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, работы запланированы на 2020–2021 годы. В перспективе здесь будет построен новый мост стоимостью 5 миллиардов рублей. Еще 65 миллионов необходимы для разработки проектно-сметной документации.

Что касается приморских трасс, то внимание министра было уделено строительству автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный. Трасса является частью международного транспортного коридора «Приморье-1», связывающего между собой Харбин, Гродеково, Владивосток, Находку и порты Азиатско-Тихоокеанского региона. Она формирует опорную магистральную сеть автомобильных дорог юга Приморского края, обеспечивает выход на федеральную трассу А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

В настоящий момент уже введены два участка новой трассы, составляющие скоростной объезд Артема и уже значительно разгрузившие улично-дорожную сеть города. С 2017 года ведется строительство следующего этапа трассы. Генеральный подрядчик ООО «Трансстроймеханизация» должен сдать участок до конца 2020 года. Начало проектирования следующего участка – с 43 по 146 километр – запланировано в 2019 году.

Также, по словам главы региона, в этом году предусмотрено 1,6 миллиарда рублей на ремонт дороги Артем – Находка. Будет отремонтировано более 30 километров.

Автор: Отдел новостей «В»