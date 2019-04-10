Одолеть нельзя. Только взорвать Памяти защитников Порт-Артура: падению русской крепости способствовали ошибки инженерного руководства царской армии и фанатичное упорство японских минеров

В этом году исполнилось 114 лет трагической вехе русской истории: 5 января 1905 года крепость Порт-Артур, долгие пять месяцев противостоявшая японской осаде, капитулировала. Однако, несмотря на поражение и дальнейшую утрату Российской империей важного форпоста на Дальнем Востоке, в памяти нашего народа эта страница истории неразрывно связана с восхищением героизмом и стойкостью русского воинства.

В начале года «В» опубликовал первую часть рассказа участника военно-исторического клуба «Владивостокская крепость» Дениса Никифорова о путешествии по уцелевшим до наших дней остаткам укреплений Восточного фронта крепости Порт-Артур (см. материал «Сдались, но остались непобедимы» в номере за 30 января). Сегодня исследователь завершает повествование о том, почему оборона этой крепости не стала для России победной.

Памятник недальновидности

На участке бывшего Восточного фронта в Порт-Артуре помимо форта № 2 сохранились и другие места русской боевой славы. Если подняться от форта № 2 по старой крепостной дороге, переодетой в асфальт и бетон, можно оказаться наверху Драконового хребта, по которому проходит многокилометровый земляной оборонительный вал, соединявший между собой большинство укреплений и названный русскими «Китайской стенкой».

Теперь этот вал уже сложно отличить от окружающего ландшафта, а ведь это, пожалуй, наиболее важное китайское укрепление, включенное в состав русской крепости, в период осады Порт-Артура именно за ним находилась основная часть русских войск.

Несмотря на название, в «Китайской стенке» не было каменных стен или бойниц с амбразурами. Это был относительно невысокий земляной вал высотой около трех метров, дававший укрытие от настильного огня винтовок и снарядов полевой артиллерии.

Наивысшей точкой, куда поднималась «Китайская стенка», была гора Большое Орлиное Гнездо (Вантай) – господствующая высота Восточного фронта, с которой открывался вид на город, гавань и подавляющее количество сопок оборонительного фронта крепости. Здесь до сих пор сохранились две 152-мм морские пушки «Канэ», снятые предположительно с броненосца «Ретвизан» и установленные на деревянные платформы.

Установка этих пушек является памятником недальновидности всей системы инженерного подхода к усилению крепости, ведь мощные морские орудия, способные вести точный огонь на дальность до 14 км, были поставлены открыто на возвышенности, и, если приглядеться, их можно увидеть почти с любой точки крепости. Но претензии здесь не к конкретному военному инженеру, ведь место батареи было определено «высочайше утвержденным» проектом, отступить от которого он не мог. Претензии – к инженерному руководству русской армии, осуществлявшему проектирование всех инженерных работ в крепости и представлявших их на «высочайшее утверждение».

Когда японцы только подходили к крепости и устраивали линию обложения, из этих орудий еще можно было вести эффективный огонь по их колоннам и походным лагерям. Но после того, как они установили свои артиллерийские батареи на обратных скатах сопок, батарея на Большом Орлином Гнезде превратилась просто в мишень, а наши артиллеристы-моряки, не имея надежных укрытий, были обречены погибнуть в неравной схватке с артиллерией противника. Что и случилось в ходе первого же дня первого штурма 19 августа 1904 года – тогда орудия были выведены из строя, а командир батареи мичман Павел Вильгельмс убит.

Однако как опорный пункт пехоты Большое Орлиное Гнездо держалось почти до конца осады и пало только 1 января 1905 года, когда горстка стрелков под командованием капитана Александра Голицинского отбила пять атак японцев, после чего была вынуждена отступить…

Два крепких орешка

Как правило, Большое Орлиное Гнездо является конечной точкой, куда довозят туристов, а ведь недалеко от этой горы находятся два долговременных укрепления – форт № 3 (Эрлуншань баолэй – укрепление горы Двух драконов) и укрепление № 3 (Суншушань баолэй – укрепление Сосновой горы), во многом похожих друг на друга. Туристу, не обладающему большим запасом времени, достаточно увидеть один из этих объектов, чтобы составить свое мнение, а вот тому, кто интересуется историей фортификации, будет интересно осмотреть оба укрепления.

От остановки у Большого Орлиного Гнезда до форта № 3 по хорошей асфальтированной дороге, петляющей от одной вершины к другой, чуть больше километра. Немного дальше расположено укрепление № 3, но, хотя по прямой его отделяют от форта № 3 всего 600 метров, между укреплениями находится глубокий распадок и прямой дороги, связывающей их, нет. Поэтому заезжать к укреплению № 3 необходимо со стороны основной дороги, проходящей по улице Иншуньлу.

Оба укрепления представляют собой тип предельно упрощенного форта, на котором к минимуму сведено количество бетонных построек, а стрелки должны были располагаться за земляным валом – бруствером, быстро сметаемым японскими снарядами. Нет здесь и декоративного оформления оконных и дверных проемов, встречающихся в изобилии на форте № 2 и других порт-артурских укреплениях. Все лаконично и строго…

Основным отличием форта № 3 от укрепления № 3 было то, что в центре форта располагалась долговременная (то есть имеющая бетонные казематы) батарея, которая так же, как и батарея Большого Орлиного Гнезда, сильно страдала от японского огня. Но орудия, установленные здесь, были на колесном лафете, это позволяло менять их в случае повреждения, откатывать для ремонта, что и определило их более долгую судьбу. Бетонные казематы батареи имели сильные повреждения, но, несмотря на отколы огромных кусков бетона, своды и стены остались непробитыми.

Укрепление № 3 не имело долговременной батареи. Тем не менее русское командование решило и здесь, на открытом месте, установить две 152-мм морские пушки «Канэ», такие же, какие до сих пор стоят на горе Большое Орлиное Гнездо. Естественно, что судьба и этих орудий оказалась схожей: они были разбиты огнем японской артиллерии, хотя и продержались несколько дольше, чем пушки Большого Орлиного Гнезда.

Первый раз одно из орудий батареи было разбито 20 августа 1904 года в ходе первого штурма крепости. В ночь на 21 сентября в ходе ожесточенного обстрела были разбиты обе пушки, а окончательно они были уничтожены, по всей видимости, в ходе третьего штурма в конце октября. Командовал этой батарей штабс-капитан Шуба до своего ранения 26 октября, а после него – подпоручик Есаулов.

Основной оборонительный элемент в укреплениях такого типа – это бетонная казарма, расположенная глубоко в тыльном рву и имеющая длину около 75 метров. Казармы как форта № 3, так и укрепления № 3 были сделаны одноэтажными, что позволило засыпать их сверху многометровым слоем скального грунта. Это определило практически полную неуязвимость казарм от огня тяжелой осадной артиллерии японцев, даже снаряды 11-дюймовых японских гаубиц были бессильны поразить их. Узкие окна казармы прикрывались броневыми ставнями, а главный вход, вероятно, броневой дверью, что обеспечивало, как правило, защиту от попадания осколков внутрь.

Правда, неуязвимость казарм сыграла, увы, и отрицательную роль. Отсутствие других надежных бетонных помещений вынуждало защитников укрепления № 3 складировать здесь снаряды, патроны, ручные гранаты, взрывчатку, что и привело к трагедии. Она произошла в последний день обороны укрепления, 31 декабря 1904 года. В примыкавшей к казарме галерее сдетонировал импровизированный склад ручных гранат, после чего взорвались или сгорели 10 ящиков пироксилина, подготовленных для подрыва казармы. В ходе взрывов и возникшего пожара в галерее, казарме и потерне из общего гарнизона в 250 человек погибло 122 воина, еще 65 были ранены и контужены, после чего ни о каком сопротивлении гарнизона речи быть уже не могло.

«Царица полей» осталась беззащитна

Главным препятствием для японцев, наступавших на форт № 3 и укрепление № 3, были глубокие рвы, выбитые в скальном грунте на глубину от шести до девяти метров, что не позволяло взять их простой атакой в лоб. Для их защиты в передней части форта № 3 и укрепления № 3 имелись бетонные постройки, защищавшие рвы, – кофры. На форте их было два, и один из них был соединен подземным ходом – потерной – с внутренним двориком форта и расположенным там бетонным убежищем. На укреплении удалось обойтись одним кофром, правда, он получился очень большим – почти 30 метров в длину.

Что же касается элементов форта № 3 и укрепления № 3, предназначенных для пехоты, то здесь бросается в глаза практически полное отсутствие укрытий для «царицы полей».

Упрощенная галерея – убежище, прикрывавшее выход из казармы, да простое убежище для противоштурмовых орудий, совмещенное с небольшим казематом, – вот и все бетонные укрытия форта № 3. Правда, эти сооружения были довольно удачно ориентированы, поэтому, несмотря на незначительную толщину их сводов и стен, в период наиболее ожесточенных обстрелов форта они избежали разрушения, хотя в них и попадали японские снаряды.

Подземных сообщений – потерн – на форте немного. В тыльной части форта короткая галерея выводила из казармы во внутреннюю часть, где выход прикрывался галереей-убежищем. В передней части форта небольшая потерна вела из убежища для противоштурмовых орудий в один из кофров. В этом небольшом комплексе бетонных сооружений были вынуждены находиться три взвода солдат, прислуга легкого орудия, да еще и саперы, которые боролись с японскими минерами.

В укреплении № 3 укрытий для пехоты было еще меньше. Для этих целей мог использоваться очень длинный по порт-артурским меркам подземный ход – потерна длиной почти 120 м, соединявшая казарму с головным кофром, примерно в середине ее имелся сквозной бетонный проход, обеспечивавший выход во внутренний двор. В потерне, как и в казарме, хранились снаряды к орудиям, патроны и ручные гранаты, что привело к еще одной трагедии, произошедшей 30 октября. Тогда в бетонный проход попало несколько японских снарядов, взорвались лежавшие тут же наши снаряды. В результате погибли комендант укрепления № 3 капитан Игнатий Шеметилло, подпоручик Есаулов и еще 45 солдат…

Японской пехоте оказались не по зубам

При всей своей слабости и недостатках форты Восточного участка крепости – № 2 и № 3, а также укрепление № 3 оказались неприступными для японской пехоты. Японцы подошли под стены крепости 2 августа 1904 года, но только к 23 октября смогли приблизиться непосредственно к форту № 3, а 26 октября – к укреплению № 3,

после чего за эти форпосты начались более чем двухмесячные непрерывные бои.

Сначала японцы с 26 по 30 октября вели штурм форта № 3 и укрепления № 3, но, понеся тяжелые потери, поняли, что овладеть ими открытой силой невозможно. И здесь заслуга не каждого укрепления в отдельности, а в том, что той же «Китайской стенкой» и системой окопов они были объединены в единый комплекс укреплений, между гарнизонами которых существовала постоянная взаимная связь и поддержка.

После неудачных атак японцы все силы сосредоточили на проведении подземных работ, пытаясь подкопаться под форт № 3 и укрепление № 3 и взорвать их, а русские саперы своими подземными работами противодействовали этому. Японской пехоте пришлось ждать окончания работ своих саперов целых два месяца, в течение которых враги находились друг от друга в трех десятках шагов, отделенные лишь рвами и брустверами.

Нашим солдатам на укреплениях приходилось тяжело, ведь когда не было атак, продолжались ежедневные обстрелы, от которых на форте № 3 только с 31 октября по 20 декабря было убито 14 солдат и ранено 77. Если к этому добавить постоянное ожидание в казарме подземного взрыва, можно представить, отчего к концу декабря 1904 года в душе многих русских защитников крепости остались только усталость, равнодушие и отсутствие всякой надежды на то, что кто-то придет к ним на выручку.

Поддерживать боевой дух солдат к концу осады удавалось лишь усилиями и отвагой офицеров, прежде всего комендантов. На форте № 3 им бессменно оставался штабс-капитан 25-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Петр Булгаков. На укреплении № 3 в разное время комендантами были офицеры этого же полка капитан Игнатий Шеметилло и штабс-капитан Анатолий Спредов (оба погибли на своем посту), а также капитан 26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Герасим Романов, раненный и контуженный при обстреле укрепления.

Пали форты. Пала крепость…

В отличие от захвата форта № 2, не вызвавшего прорыва оборонительной линии, падение форта № 3 и укрепления № 3 предопределило судьбу всей крепости Порт-Артур. И способствовали этому японские саперы.

Первым пал форт № 3, под который японцы к 28 декабря заложили 12 зарядов динамита общим весом 6 тонн. Последовавшие в тот день несколько взрывов привели к образованию воронок в земляном бруствере, хотя бетонные сооружения форта устояли.

Весь день в промежутках между обстрелами японцы активно атаковали форт. Сначала им удалось занять воронки в его передней части, к вечеру была занята батарея форта, а с наступлением темноты японцы были уже в тылу и обстреливали вход в казарму. Защитники форта были фактически заблокированы в казарме и не могли выйти из нее ни во внутренний двор, ни в ров. Только с наступлением ночи, когда был получен приказ оставить форт, остатки гарнизона смогли покинуть его.

После падения форта № 3 наступила очередь укрепления № 3. В середине декабря на укреплении шла активная минная война, японцы вели свои галереи под форт, а русские саперы выводили свои галереи им навстречу, периодически взрывая в них небольшие заряды, чтобы завалить вражеский подземный ход.

Саперные работы японцы закончили 31 декабря 1904 года, заложив 3,7 тонны взрывчатки. Взрыв прогремел в 9 часов, когда почти весь гарнизон находился в казарме. В потерне оставались только комендант укрепления штабс-капитан Анатолий Спредов и несколько часовых. После японского взрыва произошел еще более сильный взрыв, который разрушил часть потерны и выход из нее во внутренний дворик форта. Под обломками погибли комендант укрепления и большая часть гарнизона. Оставшиеся на укреплении № 3 солдаты не могли выйти из казармы, так как были завалены все выходы. Получив по телефону распоряжение генерала Стесселя о возможности сдачи в плен, оставшаяся в живых группа защитников укрепления была вынуждена сдаться японцам.

После падения укрепления № 3 бои в крепости, героически выдержавшей многомесячную осаду, продолжались еще один день. После чего начались переговоры, закончившиеся капитуляцией российского форпоста в этой части Тихого океана…

Важно знать

Как уже писал «В», именно в Порт-Артуре проявились все недостатки существовавшей в то время в стране системы военного руководства, которые привели не только к сдаче крепости, но и к гибели мощнейшего флота Российской империи – 1-й Тихоокеанской эскадры. Но на фоне трагедии русского флота и прославленного в веках мужества русских моряков ни в коем случае нельзя забывать о подвиге крепости-легенды. Это здесь японский дух авантюризма и фанатизма фактически разбился о беспредельную отвагу русских воинов, оборонявшихся на слабо защищенных укреплениях, сделанных по устаревшим шаблонам. И хотя японцам удалось захватить крепость Порт-Артур, это стоило им настолько больших людских и материальных потерь, что сил для штурма еще одной такой же тихоокеанской твердыни – Владивостока – у них не осталось.

Автор: Сергей КОЖИН