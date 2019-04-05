Суперсила есть, ума бы только… Пять премьер подготовила новая кинонеделя

На большие экраны выходит комедийный блокбастер «Шазам», с одной стороны, высмеивающий супергеройские каноны, с другой – полностью им подчиняющийся. Также в прокате очередная экранизация книги Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», отечественный триллер «Потерянный остров» и мультфильмы «Потерянное звено» и «Щенячий патруль: Мегащенки».

«Шазам» (12+)

В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово – шазам! – чтобы из сообразительного 14-летнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя Шазама, а все благодаря древнему волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть и во взрослом могучем теле. Поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности, – оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого. А умеет ли он летать? А есть ли у него рентгеновское зрение? Может ли он стрелять молниями из рук? А может ли пропустить контрольную по обществознанию? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка.

Но ему придется быстро обрести контроль над своими способностями, чтобы сразиться со смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны.

«Кладбище домашних животных» (18+)

Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который, как выясняется, расположен по соседству с мрачным кладбищем домашних животных. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет за собой череду чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что мертвые должны оставаться мертвыми…

«Потерянное звено» (6+)

Бесстрашный натуралист и исследователь Лайонел Фрост поставил перед собой задачу рассказать миру о существовании разных созданий, о которых говорят только в легендах. Его новым открытием становится Линк, так называемое недостающее звено, связывающее человечество с его предками по эволюционной лестнице.

«Потерянный остров» (16+)

Столичный журналист Игорь Воеводин прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли свое последнее пристанище 12 человек, окруженных дикой природой в бескрайнем океане. Вскоре выясняется, что журналиста все только и ждут. Оторванный от Большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.

«Щенячий патруль: Мегащенки» (0+)

В этом мультфильме отряд отважных щенят получает суперспособности после того, как загадочный метеорит приземляется в бухте Приключений. Чтобы захватить власть в городе, мэр Хамдингер и его племянник устроят ловушку для Райдера и похитят метеорит. Щенкам предстоит объединиться и использовать свои новые способности, чтобы спасти положение.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ