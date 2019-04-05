«Спартак-Приморье» одержал победу на последней секунде матча «Спартак-Приморье» стал лидером «утешительной» стадии чемпионата России в суперлиге по баскетболу. На домашнем паркете спорткомплекса «Олимпиец» наши земляки 2 апреля переиграли одного из претендентов на 9-е место в первом дивизионе страны – команду «Университет-Югра» из Сургута.

Победа над опытными сибиряками далась приморцам на последней секунде редкостного по накалу борьбы поединка. Такой матч мог бы стать украшением даже финала баскетбольного первенства.

Гости прямо со старта начали атаковать. К концу третьей минуты они уже выигрывали 1:13. Такой дебют буквально ошарашил хозяев. Тренерский штаб взял тайм-аут и частично поменял игроков на площадке. Это принесло свои плоды. Вначале Алексей Вздыхалкин, Максим Кривошеев и Виктор Заряжко сократили отставание на 8 очков, а в самом конце первой четверти разыгрался наш американский легионер Чонси Коллинс. Он в одиночку заработал еще 8 очков подряд, что дало возможность «Спартаку» в первый раз в этой встрече выйти вперед – 29:28.

В следующей 10-минутке спартаковцы продолжили свое наступление. Уже к середине второго периода приморцы оторвались на 10 очков – 47:37. Настала пора соперникам брать тайм-аут. Это сбило атакующий порыв «красно-белых». За оставшееся до большого перерыва время они ни разу не смогли забить. А вот «студенты» каждую вторую атаку завершали попаданием в корзину. В итоге им удалось сократить отставание до минимума – 47:44.

Вторую половину встречи «Спартак» начал с рывка в 9 очков и вновь оторвался от команды из столицы нефтепрома России. Однако «Университет» и не думал сдаваться. С помощью своих лидеров – Халиля Дюкса и капитана Николы Лепоевича гости сумели сравнять счет в этой захватывающей игре. А затем и выйти вперед. Поединок напоминал уже не просто качели, а самые настоящие американские горки. Потому что на излете третьей четверти хозяева ринулись в погоню и сумели сократить отставание. Последний удачный бросок в этой партии удался Григорию Мотовилову, и к последнему перерыву на электронном табло светились цифры – 72:70.

В заключительной 10-минутке лидер поменялся 8 раз! За 3,5 минуты до конца основного времени «Спартак» проигрывал 5 очков. Очень важный бросок на 3 очка удался игроку хозяев встречи Чонси Коллинсу, а его одноклубник Максим Кривошеев забил штрафной бросок. Следом назначили штрафной в нашу сторону. Форвард сибиряков Халиль Дюкс вывел свою команду на одно очко вперед. «Спартак» взял тайм-аут, после которого у «красно-белых» осталось всего 8 секунд на владение мячом. Чонси Коллинс отдал точную передачу Антону Саяпину, у которого времени на раздумье уже не было. На последней секунде он бросил мяч и точно попал в кольцо одновременно с финальной сиреной – 95:94! Кстати, Антон начинал свой профессиональный путь именно в Сургуте, что называется, отблагодарил своих наставников по полной.

– Перед этой игрой я предупреждал ребят, что она не будет для нас легкой, – поделился мнением после матча тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – С этим соперником на выезде и дома мы всегда играем очень ровно и тяжело, каждый матч идет очко в очко. Мы настраивались на быстрый баскетбол и призывали наших ребят играть очень агрессивно в защите. Признаюсь, что сдержать «студентов» Халиля Дюкса и Никола Лепоевича не удалось, они набрали на двоих 66 очков. Наши снайперы показали не столь впечатляющий результат. Лучшими игроками в составе нашей команды стали Чонси Коллинс и Григорий Мотовилов, набравшие по 22 очка. Но все-таки мы победили. Командная игра стала ключом к победе.

После этого поединка приморцы возглавили турнирную таблицу в играх за 9–15-е места. Далее располагаются по убывающей команды ЦСКА-2 (Москва), «Университет-Югра», «Химки-Подмосковье», Молодежная баскетбольная ассоциация (Москва), «Купол-Родинки» (Ижевск) и «Зенит-Фарм» (Санкт-Петербург).

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 6 апреля в Ижевске. А 10 апреля состоится домашний матч с московской МБА. Оба соперника в ходе завершающегося сезона были биты нашими земляками. Если эти игры принесут спартаковцам победы, то наши земляки гарантированно обеспечат себе 9-е место в чемпионате России в суперлиге по баскетболу (напомним, что регулярное первенство приморцы завершили на десятой позиции).

Автор: Николай КУТЕНКИХ