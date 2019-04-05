«Спартак-Приморье» одержал победу на последней секунде матча

«Спартак-Приморье» стал лидером «утешительной» стадии чемпионата России в суперлиге по баскетболу. На домашнем паркете спорткомплекса «Олимпиец» наши земляки 2 апреля переиграли одного из претендентов на 9-е место в первом дивизионе страны – команду «Университет-Югра» из Сургута.

5 апр. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4494 (6199) от 5 апр. 2019

Победа над опытными сибиряками далась приморцам на последней секунде редкостного по накалу борьбы поединка. Такой матч мог бы стать украшением даже финала баскетбольного первенства.

Гости прямо со старта начали атаковать. К концу третьей минуты они уже выигрывали 1:13. Такой дебют буквально ошарашил хозяев. Тренерский штаб взял тайм-аут и частично поменял игроков на площадке. Это принесло свои плоды. Вначале Алексей Вздыхалкин, Максим Кривошеев и Виктор Заряжко сократили отставание на 8 очков, а в самом конце первой четверти разыгрался наш американский легионер Чонси Коллинс. Он в одиночку заработал еще 8 очков подряд, что дало возможность «Спартаку» в первый раз в этой встрече выйти вперед – 29:28. 

В следующей 10-минутке спартаковцы продолжили свое наступление. Уже к середине второго периода приморцы оторвались на 10 очков – 47:37. Настала пора соперникам брать тайм-аут. Это сбило атакующий порыв «красно-белых». За оставшееся до большого перерыва время они ни разу не смогли забить. А вот «студенты» каждую вторую атаку завершали попаданием в корзину. В итоге им удалось сократить отставание до минимума – 47:44.

Вторую половину встречи «Спартак» начал с рывка в 9 очков и вновь оторвался от команды из столицы нефтепрома России. Однако «Университет» и не думал сдаваться. С помощью своих лидеров – Халиля Дюкса и капитана Николы Лепоевича гости сумели сравнять счет в этой захватывающей игре. А затем и выйти вперед. Поединок напоминал уже не просто качели, а самые настоящие американские горки. Потому что на излете третьей четверти хозяева ринулись в погоню и сумели сократить отставание. Последний удачный бросок в этой партии удался Григорию Мотовилову, и к последнему перерыву на электронном табло светились цифры – 72:70.

В заключительной 10-минутке лидер поменялся 8 раз! За 3,5 минуты до конца основного времени «Спартак» проигрывал 5 очков. Очень важный бросок на 3 очка удался игроку хозяев встречи Чонси Коллинсу, а его одноклубник Максим Кривошеев забил штрафной бросок. Следом назначили штрафной в нашу сторону. Форвард сибиряков Халиль Дюкс вывел свою команду на одно очко вперед. «Спартак» взял тайм-аут, после которого у «красно-белых» осталось всего 8 секунд на владение мячом. Чонси Коллинс отдал точную передачу Антону Саяпину, у которого времени на раздумье уже не было. На последней секунде он бросил мяч и точно попал в кольцо одновременно с финальной сиреной – 95:94! Кстати, Антон начинал свой профессиональный путь именно в Сургуте, что называется, отблагодарил своих наставников по полной.

– Перед этой игрой я предупреждал ребят, что она не будет для нас легкой, – поделился мнением после матча тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – С этим соперником на выезде и дома мы всегда играем очень ровно и тяжело, каждый матч идет очко в очко. Мы настраивались на быстрый баскетбол и призывали наших ребят играть очень агрессивно в защите. Признаюсь, что сдержать «студентов» Халиля Дюкса и Никола Лепоевича не удалось, они набрали на двоих 66 очков. Наши снайперы показали не столь впечатляющий результат. Лучшими игроками в составе нашей команды стали Чонси Коллинс и Григорий Мотовилов, набравшие по 22 очка. Но все-таки мы победили. Командная игра стала ключом к победе.

После этого поединка приморцы возглавили турнирную таблицу в играх за 9–15-е места. Далее располагаются по убывающей команды ЦСКА-2 (Москва), «Университет-Югра», «Химки-Подмосковье», Молодежная баскетбольная ассоциация (Москва), «Купол-Родинки» (Ижевск) и «Зенит-Фарм» (Санкт-Петербург).

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 6 апреля в Ижевске. А 10 апреля состоится домашний матч с московской МБА. Оба соперника в ходе завершающегося сезона были биты нашими земляками. Если эти игры принесут спартаковцам победы, то наши земляки гарантированно обеспечат себе 9-е место в чемпионате России в суперлиге по баскетболу (напомним, что регулярное первенство приморцы завершили на десятой позиции).

Автор: Николай КУТЕНКИХ