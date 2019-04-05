В Минздраве РФ подсчитали ущерб от неинфекционных заболеваний Сумма экономического ущерба для государства от неинфекционных заболеваний населения России, по оценкам экспертов Федерального фонда социального страхования, ежегодно превышает 3 трлн рублей.

Об этом в субботу в ходе Красноярского экономического форума сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, передает ТАСС.

«Это бремя несут работодатели. И для работодателя крайне важно с экономической точки зрения заботиться о здоровье работников», – отметил Салагай.

Интересно, что бюджет нацпроекта «Демография», рассчитанный на 2019–2024 годы, составит 3,1 трлн рублей. Этот проект включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта – глава Минтруда Максим Топилин.

Автор: Отдел экономики «В»