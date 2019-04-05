Клещи открыли сезон: уже атакуют, но не инфицируют В Приморье раньше обычного активизировались клещи.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на конец марта в медицинские организации края обратилось 13 пострадавших от укусов клещей, из них четверо детей. Случаи произошли на шести территориях Приморья – во Владивостоке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, а также Октябрьском и Кавалеровском районах.

За аналогичный период прошлого года факты присасывания клещей не отмечались. Подчеркивается, что случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, в этом году не зарегистрировано.

Заметим, пик активности клещей приходится на май – июнь. Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора планируют провести в этом году акарицидную (противоклещевую) обработку на 757 объектах региона, в том числе на 300 территориях летних оздоровительных учреждений, всего на площади 1350 гектаров.

Специалисты напоминают: в случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить. Снятого клеща следует поместить в стеклянный флакон и в течение двух суток сдать в медучреждение, выполняющее исследования кровососов на предмет их инфицированности. Во Владивостоке экспресс-анализ можно сделать в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», расположенных по адресам: ул. Сельская, 3б и ул. Стрельникова, 3.

Автор: Отдел новостей «В»