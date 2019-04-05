Онкологическую службу края укрепят оборудованием и первичными кабинетами В Приморье планируют открыть новые первичные кабинеты онкопомощи, а также лицензировать дневные стационары по этому профилю в муниципалитетах края. Об этом стало известно на встрече врио вице-губернатора региона Ирины Медведевой и главного врача краевого онкологического диспансера Михаила Волкова.

Замруководителя региона побывала в подразделении диспансера – краевой онкологической поликлинике, где пообщалась с коллективом медучреждения, а также пациентами, которые едут со всего Приморья во Владивосток для постановки и уточнения диагноза.

Сегодня в специализированной клинике много положительных изменений, отметили в пресс-службе края. Все вопросы решаются через администратора, который встречает посетителей медучреждения на входе, работают информаты, запись на прием маршрутизирована: врач районной поликлиники выдает пациенту не просто талон на прием в краевом учреждении, а направление с датой, временем и указанием Ф.И.О. врача, который будет вести прием.

Ирина Медведева подчеркнула, что первоочередная задача – приблизить специализированную помощь в районы Приморья.

«Нехватка кадров остается проблемой для онкологической службы края, и эта проблема ощущается как в городе, так и в районах. Сегодня намечены определенные пути ее решения. Один из них – лицензирование дневных стационаров при кабинетах онкопомощи. Если диагнозы установлены, то в режиме дневного стационара пациенты смогут получать медпомощь непосредственно по месту проживания», – подчеркнула заместитель главы региона.

Она сообщила, что в этом году Приморье для реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» получит лечебное и диагностическое оборудование на сумму 413,7 миллиона рублей. Главный врач краевого онкологического диспансера Михаил Волков подчеркнул, что новая техника и приборы позволят выполнять исследования, необходимые для оперативного выявления заболевания, особенно сложных случаев.

Автор: Отдел новостей «В»