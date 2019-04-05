Объявили кампанию против кори В Приморье запланировано проведение прививочной кампании против кори, сообщили в пресс-службе края.

С 1 апреля по 1 октября 2019 года прививки предлагают сделать детям и взрослым, которые не были ранее привиты (или привиты однократно) и не болели корью, уточнил и.о. директора департамента здравоохранения Виктор Фисенко. Также иммунизация должна охватить иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности на территории России.

«Прививки при иммунизации будут проводиться для населения бесплатно в территориальных поликлиниках и с помощью прививочных бригад», – подчеркнул глава крайздрава.

Главный эпидемиолог департамента здравоохранения Ирина Повиличенко отметила, что значительную группу риска по заболеваемости корью составляют взрослые, отказывающиеся от проведения прививок, и дети, не привитые по причине отказа родителей и в связи с длительными медицинскими отводами.

«Именно этот контингент входит в группу риска. Мы намерены активизировать работу по проведению прививочной кампании в регионе и напоминаем населению о необходимости прийти в поликлинику, уточнить свой прививочный статус к кори и привиться при отсутствии сведений», – подчеркнула специалист.

Напомним, что решение о проведении иммунизации против кори принято в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

Автор: Отдел новостей «В»