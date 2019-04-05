Бодрое утро против инвалидности Всего один час в неделю быстрой ходьбы предотвращает инвалидность у пожилых людей с остеоартритом, выяснили американские ученые из Школы медицины им. Файнберга, сообщает Medportal.

По данным ВОЗ, более 40 % пожилых людей страдают остеоартритом, а приблизительно у двух из пяти человек с артритом (особенно это касается суставов нижних конечностей) развиваются ограничения в связи с инвалидностью.

Тем не менее всего лишь короткая прогулка в быстром темпе (как будто вы опаздываете на важную встречу или на поезд) продолжительностью менее 10 минут в день на 85 % снижает риск стать инвалидом.

«Этот минимальный порог может побудить неактивных пожилых людей начать свой путь к физически активному образу жизни с широким спектром преимуществ для здоровья, обеспечиваемых физической активностью», – рассказала ведущий автор исследования Дороти Данлоп, профессор профилактической медицины.

Команда ученых в течение 4 лет отслеживала состояние здоровья 1500 взрослых, которые испытывали боль, ломоту или скованность в коленных, тазобедренных или голеностопных суставах, но не были инвалидами в начале исследования. Их физическая активность контролировалась с помощью акселерометров.

Как показал анализ полученных данных, час еженедельной физической активности – от умеренной до интенсивной – позволяет пожилым людям сохранять способность к выполнению ежедневных задач. Например, самостоятельно одеваться или успевать переходить улицу до переключения сигнала светофора.

Еженедельный час физических упражнений на 85 % снизил риск инвалидности (слишком медленная для безопасного пересечения улицы ходьба – менее 1 м/с), а также почти на 45 % риск невозможности выполнения рутинных задач (ходьба по комнате, купание и переодевание).

В то же время 24 % взрослых без соответствующего уровня активной физической нагрузки через 4 года после начала исследования не могли безопасно перейти улицу, поскольку передвигались слишком медленно, а 23 % сообщили о проблемах с утренней рутиной.

«Наша цель состояла в том, чтобы увидеть, какой вид активности поможет людям остаться без инвалидности», – пояснила Дороти Данлоп.

Согласно руководству по ревматологии пожилым людям с артритом рекомендовано выполнение физических упражнений умеренной интенсивности не менее 2,5 часа в неделю (около 21 минуты в день). Однако многих такой уровень активности пугает – они чувствуют, что цель недостижима, и поэтому ничего не делают.

«Мы надеемся, что для общественного здоровья эти новые данные послужат стимулом для достижения промежуточной цели физической активности. Один час в неделю – трамплин для людей, которые в настоящее время неактивны. Им надо объяснить важность двигательной активности», – резюмировала Дороти Данлоп.

Автор: Отдел новостей «В»