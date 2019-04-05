Старым покрышкам пришел экологический проект Во Владивостоке работает экологический проект «Свалкам – нет!». Каждый житель города может сдать отработанные автошины в специальные пункты приема.

Автопокрышки отправляют на вторичную переработку. Из них делают резиновую крошку, которая служит основным компонентом при изготовлении травмобезопасных детских и спортивных площадок, пояснили в пресс-службе мэрии. Утилизацию покрышек во Владивостоке ведет ООО «ЭкоСтар Технолоджи» при поддержке администрации города.

«В сезон «переобувки» автовладельцы зачастую не знают, как им поступить с отработанными шинами, и бросают их прямо у обочин. В рамках проекта заключены договоры с шиномонтажными мастерскими города, куда водители могут сдать автопокрышки. Все сданные в эти мастерские шины будут отправлены на вторичную переработку», – уточнили специалисты. Стоимость приема покрышек от физических лиц составляет не более 60 руб. за одно колесо легкового автомобиля или внедорожника и не более 300 руб. – грузовика. Также работу по вывозу отработанных автошин с подведомственных территорий осуществляют бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ), управляющие компании Владивостока, ТСЖ и ГСК.

Отметим, что отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации (переработке). Выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более 100 лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При уничтожении методом сжигания от одной тонны использованных шин в окружающую среду попадает около 250 кг сажи и 450 кг токсичных газов.

Напомним, что 1 апреля во Владивостоке стартовал санитарный двухмесячник. В течение этого времени городские службы, управляющие компании и различные предприятия уделят еще больше внимания наведению чистоты и порядка. Присоединиться к мероприятиям по уборке общественных пространств, высадке новых деревьев и кустарников, а также цветочной рассады приглашаются все желающие.

Автор: Отдел новостей «В»