Въезд на набережную Цесаревича – только за деньги С 1 мая 2019 года въезд на автомобильную парковку у набережной Цесаревича во Владивостоке станет платным. Такое решение принял собственник территории – АО «Центр судоремонта «Дальзавод».

В заявлении, которое распространила пресс-служба старейшего в городе предприятия, сказано, что автостоянка рассчитана на 300 парковочных мест. Охраняемая парковка будет оборудована системой видеонаблюдения и контрольно-пропускным пунктом круглосуточной охраны. Стоимость парковки составит 60 рублей в час или 200 рублей на период более 3 часов. Режим охраняемой автопарковки обеспечит безопасность транспортных средств автовладельцев, гарантирует порядок на территории и ее санитарное состояние, исключит нарушения общественного порядка, вызывающие жалобы и нарекания горожан.

Как стало известно «В», в настоящее время расходы по содержанию и санитарной уборке зоны отдыха на набережной Цесаревича составляют не менее 20 миллионов рублей в год. На протяжении пяти лет Дальзавод выделял эти средства из собственной прибыли. Однако даже не это послужило толчком для организации службы охраны на данной территории. Здесь участились случаи нарушения общественного порядка. Стоянку облюбовали стритрейсеры (гонщики по ночным улицам города), кальянщики и обычные выпивохи. Мало того что они заваливают территорию мусором, так еще и поставлена под угрозу безопасность отдыхающих здесь людей.

Автор: Николай КУТЕНКИХ