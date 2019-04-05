Коммерсантов штрафуют за незаконную торговлю и мусор Всем недобросовестным предпринимателям, которые ведут торговлю без разрешений и вне специально установленных мест, в краевом центре выписывают штрафы, а торговые лотки и объекты обязуют убрать. Тех, кто не выполняет вовремя предписаний, ждет демонтаж силами городских служб.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в последние дни под снос пошли торговые точки сразу по нескольким адресам – на улицах Амурской, Тухачевского и 3-й Рабочей.

В административно-территориальном управлении (АТУ) Первореченского района отметили, что рейды по контролю за организацией торговли в краевом центре регулярно проводятся во всех районах города.

«Рейды проводим как в плановом порядке, так и по жалобам граждан. Регулярно привлекаем к ответственности и штрафуем десятки правонарушителей», – добавили представители АТУ.

Стоит отметить, что недобросовестных торговцев штрафуют не только за размещение торговых точек без разрешений, но и за сбор и складирование мусора рядом с их объектами.

Автор: Отдел новостей «В»