Отремонтируют 16 участков городской сети ливневок Сейчас во Владивостоке ведется ремонт системы водоотведения на улице Калинина, 109. Подрядная организация ООО «ИнвестСтройТорг», выигравшая аукцион на проведение работ, приступила к выполнению муниципального контракта, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Подрядчик прошел все процедуры согласования, открыт ордер. На объекте ведутся земляные работы и устройство железобетонных лотков для отвода поверхностных вод с прилегающего косогора. К концу апреля рабочие бригады должны проложить более 150 метров лотков и завести их в существующую систему ливневой канализации», – пояснили специалисты управления дорог и благоустройства.

Напомним, что в этом году за счет средств городского бюджета во Владивостоке планируется отремонтировать 16 участков городской сети ливневой канализации на улицах Аллилуева, проспекте «Красного знамени», Снеговой, Овчинникова, Борисенко и других.

На одном из участков – на улице Пограничной, 12 – ремонтные работы уже выполнены. Подрядная организация ООО «Объединенная строительная компания-I» выполнила работы на два месяца раньше обозначенного контрактом срока. Здесь проложено 40 метров трубы сечением 1000 миллиметров, установлены дождеприемные камеры и восстановлено благоустройство.

Автор: Отдел новостей «В»