На стенах – обои или краска, на полу – линолеум или ламинат Глава Владивостока Олег Гуменюк проконтролировал ход ремонтных работ в жилых помещениях, приобретаемых администрацией города для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На минувшей неделе мэр провел два выездных совещания и совместно с председателем думы города и депутатами осмотрел квартиры в Советском, Первореченском и Первомайском районах, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

«Прежде чем передать квартиры людям, осмотрим все помещения. Пока не будут соблюдены все условия и технические требования, приемка квартир не состоится. Проверять буду лично», – подчеркнул Олег Гуменюк.

К приобретаемым квартирам предъявляются жесткие требования. Многоквартирный жилой дом, в котором расположено жилое помещение, должен быть построен не ранее 1960 года, а общая площадь квартиры – не менее 30 квадратных метров. В квартире должны быть минимум она комната, кухня, санузел или ванная комната и туалет, прихожая. Необходимо, чтобы помещение было пригодным для заселения и постоянного проживания граждан, не требовалось капремонта, не нуждалось в текущем ремонте. Стены должны быть окрашены или оклеены обоями, на кухне и в санузле – керамическая плитка или стеновые панели.

В квартире обязательно должны быть установлены межкомнатные двери, покрытие пола – линолеум, ламинат, паркет, ковролин или плитка ПВХ. В кухне – газовая или электрическая плита, а в санузле – ванна или душевая кабина, раковина, унитаз, полотенцесушитетель.

Первым объектом осмотра стала однокомнатная квартира на улице Карьерной. Общая площадь – 30 квадратных метров, средний этаж. Специалисты подрядной организации «Спецжилфонд» уже наклеили здесь обои и потолочную плитку, постелили линолеум и укрепили плинтус. Квартира полностью соответствует требованиям технического задания к приобретаемым жилым помещениям, однако Олег Гуменюк высказал несколько замечаний.

«Квартира светлая и теплая, есть мойка и плита, но ощущение, что все сделано наспех. Двери должны легко закрываться, а обои плотно прилегать к стенам. Устраните все недочеты», – отметил глава города. Две следующие квартиры – на улицах Фадеева и Калинина – оставили приятное впечатление. Жилые помещения соответствуют всем требованиям, до конца месяца поставщики завершат все ремонтные работы.

Несколько квартир расположены в Советском районе Владивостока – на улицах Чичерина, 50 лет Октября и Грибоедова. Ремонтные работы здесь еще не завершены, все вынесенные в ходе рабочего совещания замечания подрядные организации обещают учесть.

Напомним, что в феврале текущего года администрация Владивостока объявила аукционы на приобретение 23 жилых помещений. В результате электронного аукциона заключен 21 муниципальный контракт с пятью поставщиками. До конца апреля намечено провести экспертизу и приемку приобретаемых жилых помещений, которые передадут детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

По двум закупкам, которые не состоялись, поскольку от поставщиков не было подано ни одной заявки, администрация города повторно объявила аукционы на приобретение квартир. Принять участие в них при наличии жилых помещений, соответствующих объявленным требованиям, документации и техническому заданию, приглашаются все желающие. Срок приема заявок от поставщиков – до 15 апреля.

Автор: Отдел новостей «В»