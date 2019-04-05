Нескошенный бурьян обошелся в 200 тысяч рублей Управлением Россельхознадзора назначен крупный штраф ООО «Лотте Интернешнл Приморье» за неиспользование земельного участка по назначению, сообщили в пресс-службе ведомства.

ООО является собственником земель сельхозназначения общей площадью 103,8 га. Угодья расположены недалеко от села Осиновка Михайловского района.

Сотрудниками Россельхознадзора установлено, что на территории примерно 15 га выращивается соя, остальной участок не выровнен, большая его часть зарастает сорной и древесно-кустарниковой растительностью высотой до 2,5 метра.

Таким образом, как посчитали в ведомстве, собственником земли не выполняются мероприятия по использованию сельскохозяйственных угодий, которые необходимо проводить землепользователям. На участке не проводятся мероприятия по сохранению почв и их плодородия, защите сельхозугодий от зарастания сорными травами и кустарниками, в результате чего происходит деградация земель.

Управлением Россельхознадзора ООО «Лотте Интернешнл Приморье» выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Также компания оштрафована на сумму в 200 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»