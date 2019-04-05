Порыв ликвидирован, ущерб возместят Владельцу транспортного средства, пострадавшего при порыве теплотрассы в районе Океанского проспекта во Владивостоке, будет возмещен ущерб.

Как сообщила пресс-секретарь СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Екатерина Сенько, автомобиль попадает под страховой случай компании.

Напомним, что 3 апреля около 15 часов на проезжей части в районе дома № 108 на Океанском проспекте произошли повреждение асфальта и прорыв теплотрассы, проходящей под дорожным полотном. В результате инцидента автомобили «Ниссан-Кашкай» и «Хонда-Инсайт», припаркованные вдоль проезжей части, получили механические повреждения. Один автомобиль частично ушел в образовавшуюся яму. На момент происшествия людей в машинах не было, уточнили в пресс-службе ОГИБДД УМВД РФ по г. Владивостоку.

На место аварии оперативно выехала ремонтная бригада АО «Дальневосточная генерирующая компания», которой принадлежит участок сети. Для устранения порыва от теплоснабжения были временно отключены 63 жилых дома. Специалисты вскрыли аварийный участок, провели замену поврежденного участка трубопровода.

– Ремонт попал под квалификацию повышенной сложности. Работы осложняло то, что устраняли аварию в одном из оживленных районов города, в условиях плотного дорожного движения, – комментирует главный инженер СП «ПТС» Алексей Старцев.

Устранить аварию удалось к 23 часам того же дня.

С наступлением светового дня специалисты ДГК приступили к восстановлению дорожного полотна.

Автор: Отдел новостей «В»