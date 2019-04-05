Приморские литераторы смогут получить престижную награду В Приморье идет прием заявок на литературную премию имени Владимира Арсеньева. Прислать свои лучшие произведения на тему Дальнего Востока приморские авторы могут до 30 июня, сообщили в пресс-службе региона.

Премия имени Владимира Арсеньева присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Не имеет значения место жительства автора, главное – писать на русском языке.

Как отметили в краевом департаменте культуры, подобные премии позволяют выразить признание не только мастерам слова, но и поддержать молодых, начинающих писателей.

«Известные писатели, поддержавшие проект, сошлись во мнении, что премия позволит открыть стране новых талантливых авторов и станет стимулом развития литературного процесса не только в регионе, но и на всем Дальнем Востоке. Уверены, что среди лауреатов мы увидим имена и наших земляков», – подчеркнули в ведомстве.

Жюри конкурса выберет лучшие работы в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Шорт-лист основных премий – не более пяти произведений.

«Основная задача премии – дать возможность современным авторам рассказать о Дальнем Востоке жителям России и мира, тем самым привлекая культурный интерес к Дальнему Востоку как территории приоритетного развития XXI века», – подчеркивают организаторы.

Прием работ продлится до 30 июня.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте премияарсеньева.рф.

Победители будут объявлены в декабре 2019 года.

Автор: Отдел новостей «В»