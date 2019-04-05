ГИБДД Приморья: пьяных на дорогах тысячи С начала года в Приморье зарегистрировано 147 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, в этом году по вине пьяных лихачей погибли 15 человек, 95 – получили травмы различной степени тяжести, в том числе три несовершеннолетних. Повреждено 240 транспортных средств. Наибольшее число автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды, отмечено в городах Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Дальнегорске. Пик происшествий приходится на воскресный вечер с 20 до 21 часа.

Госавтоинспекция продолжила практику проведения массовых проверок водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения. В ходе профилактических рейдов с начала года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности почти три тысячи нетрезвых водителей. Напомним, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 2 лет.

При этом ключевым условием для преодоления сложившейся ситуации является, уверены сотрудники ГИБДД, формирование в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвому вождению. Приморцев просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут оперативные меры реагирования.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423)-240-10-00.

Автор: Отдел новостей «В »