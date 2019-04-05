Оформление выплаты на третьего или последующего ребенка упростили в Приморье Порядок предоставления выплаты на третьего (или последующего) ребенка стал более комфортным для многодетных приморцев.

Изменения в закон о социальной поддержке многодетных семей позволяют переоформлять ежемесячное пособие не каждые полгода, а раз в год, сообщили в пресс-службе края.

Как пояснили в краевом департаменте труда и социального развития, для предоставления ежемесячной выплаты по случаю рождения третьего (или последующего) ребенка требуется значительный пакет документов, в том числе данные о доходах каждого члена семьи. Большую часть документов сотрудники департамента запрашивают в краевых и федеральных структурах самостоятельно, на условиях межведомственного обмена.

По словам специалистов, необходимость подтверждать доход, как правило, вызывает наибольшее нарекание со стороны родителей. Вместе с тем государство, выделяя огромные средства на поддержку семей с детьми, жестко контролирует расходы регионов и требует неукоснительно соблюдать условия адресной помощи нуждающимся.

«Поэтому сведения о доходах – необходимый документ для оформления практически любой меры социальной поддержки. И это закреплено нормативно-правовыми актами. Вступившие в силу изменения в краевой закон позволяют существенно сэкономить время и силы родителей на подтверждение права на демографическую выплату», – подчеркнули в департаменте.

Еще одна хорошая новость касается семей, у которых в 2019 году вместо одного – третьего или последующего – ребенка родилась двойня или тройня. С этого года законодательно закреплено право получать ежемесячную выплату на каждого малыша, а не одну, как в предыдущие годы.

Напомним, что выплаты на третьего (или последующего) ребенка положены семьям с российским гражданством, в которых доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения. В 2019 году в Приморье он составляет 33 155 рублей, отметили в пресс-службе края.

«В этом году более 6,5 тысячи семей ежемесячно получают по 13860 рублей. А за время реализации майского указа около 17,3 тысячи многодетных приморцев воспользовались этой выплатой», – сообщила и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Глава ведомства уточнила: мера социальной поддержки действует до трехлетия ребенка. Оформить ее можно лишь единожды – на одного ребенка, ставшего третьим или последующим в семье.

Еще одно изменение в закон, вступившее в действие в конце марта, – предоставление единовременной выплаты семьям с шестью и более детьми до 1 миллиона рублей на приобретение автотранспорта. Эта мера поддержки многодетных работает и в отношении приемных семей или взявших детей под опеку не менее трех лет назад.

Автор: Отдел новостей «В»