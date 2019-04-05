Оглашение приговора экс-мэру Владивостока вновь откладывается Тверской суд Москвы вновь перенес дату заседания по оглашению приговора экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву, Андрею Пушкареву и Андрею Лушникову, сообщает РИА VladNews.

Новая дата оглашения приговора назначена на 9 апреля на 11.00 (время московское). Онлайн-трансляцию из зала суда в Москве будет вести информационное агентство VladNews.ru.

Напомним, что ранее заседание Тверского суда было назначено на 2 апреля, позднее было перенесено на 3 апреля, однако было вновь отложено.

Ранее Игорь Пушкарев у себя на страничке в социальной сети опубликовал пост, где рассказал о непростом предыдущем месяце и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

Автор: РИА VladNews