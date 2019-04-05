ДВЖД присоединилась к пропаганде здорового питания и образа жизни В это воскресенье, 7 апреля, с 9.00 до 13.00 на железнодорожном вокзале Владивостока врачи и волонтеры-медики проведут акцию «Будь здоров!», приуроченную к Всемирному дню здоровья.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, в рамках Всероссийского марафона в поддержку здорового образа жизни на железнодорожном вокзале желающих будут принимать специалисты учреждения здравоохранения Дальневосточной железной дороги – офтальмолог и кардиолог. Также планируются проведение лекции на тему ответственного отношения к собственному здоровью и дегустация продукции правильного питания.

Автор: Отдел новостей «В»