Ветеранам Владивостока вручат сертификаты По уже сложившейся традиции участников Великой Отечественной войны накануне 9 Мая поздравят с предстоящим Днем Победы и вручат им подарки от городской администрации.

Чествовать победителей будут на торжественных собраниях и по адресам проживания, сообщили в пресс-службе краевого центра.

Вручать подарки начнут уже со следующей недели, добавили в управлении по исполнению программ по поддержке населения мэрии.

«Подарки ко Дню Победы получат около 300 наших ветеранов», – уточнили специалисты управления.

Напомним, что в этом году по решению городского Совета ветеранов в качестве подарков от администрации приморской столицы для участников Великой Отечественной войны были выбраны денежные сертификаты.

Автор: Отдел новостей «В»