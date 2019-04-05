Водители электротранспорта чистили и красили столбы Сотрудники ОАО «Электрический транспорт» присоединились к двухмесячнику чистоты, который проходит во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Помимо наведения порядка в помещениях и на территории предприятия (это трамвайное и троллейбусное депо, а также фуникулер) специалисты проводят очистку и покраску опор контактной сети.

«На этой недели в порядок привели около 30 опор на трамвайном маршруте, – отметила директор ОАО «Электрический транспорт» Лилия Козлова. – Вначале с помощью спецтехники покрасили верхнюю часть опор, затем вручную – нижнюю. При этом нашим сотрудникам пришлось немало потрудиться, чтобы перед этим очистить опоры от многочисленных объявлений. Нерадивые граждане по-прежнему используют поверхность столбов в своих целях, не понимая, что они портят не только наше имущество, но и облик города».

По словам Лилии Козловой, в планах предприятия очистка и покраска, где это необходимо, опор контактной сети на двух городских троллейбусных маршрутах. Здесь уже демонтировали все незаконные рекламные растяжки.

В управлении транспорта администрации города уточнили, что участниками двухмесячника чистоты и общегородского субботника, который пройдет во Владивостоке 20 апреля, станут все автотранспортные компании, занятые перевозкой пассажиров. Сотрудники предприятий выйдут на уборку своих территорий, ряда остановочных пунктов и приведут в надлежащее санитарное состояние автобусы.

Автор: Отдел новостей «В»