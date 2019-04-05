Краевую власть призвали стимулировать спрос на местную продукцию В 2018 году количество жалоб предпринимателей, поступивших в адрес бизнес-омбудсмена в Приморье, увеличилось по сравнению с 2017 годом на 11 процентов и составило 428. Об этом заявила краевым депутатам уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморье Марина Шемилина, сообщили в пресс-службе ЗС ПК.

Чаще всего к помощи уполномоченного прибегали представители малого и среднего бизнеса из Владивостока (61,5 процента), где зарегистрировано более трети предпринимателей края, а также из Уссурийска и Находки.

Наибольшее количество обращений направили бизнес-омбудсмену представители торговли (37 процентов) и сферы услуг (14 процентов), так как именно в этих отраслях экономики в основном и работают небольшие компании. Кроме того, на уровне прошлого года сохранилось количество жалоб от бизнесменов, занятых в области строительства, проектирования и в сфере транспортных перевозок, что, по мнению Марины Шемилиной, свидетельствует о наличии нерешенных системных проблем.

Основным поводом для жалоб в 2018 году послужили проблемы, которые возникают у предпринимателей при размещении нестационарных торговых объектов. Кроме того, большое количество жалоб поступило на действия или бездействие представителей правоохранительных структур и органов исполнительной власти, а также на сферу лицензирования и разрешительной деятельности.

При активном содействии уполномоченного 78 процентов обращений удалось решить в пользу заявителей.

«Наша деятельность помогла более чем 400 предпринимателям сохранить бизнес. В результате экономика Приморья получила свыше 82 млн инвестиций.

Кроме того, благодаря принятым решениям было сохранено около 1330 рабочих мест, а поступления в виде налогов и сборов в доходную часть консолидированного бюджета края составили более 100 млн рублей», – отметила Марина Шемилина экономический эффект, который край получил от работы правозащитного института.

В то же время она подчеркнула, что пока не удалось решить проблемы независимых АЗС, мариводов, являющихся законными арендаторами рыбоводных участков в особо охраняемых природных территориях, а также предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению в некапитальных строениях на земельных участках, срок действия договоров аренды которых истек.

Особое внимание бизнес-омбудсмен уделила проблеме влияния контрольно-надзорной деятельности на состояние делового климата. Анализ обращений и встреч уполномоченного с предпринимателями показал, что в настоящее время наибольшую актуальность имеют вопросы, связанные не с числом проверок, а с количеством предъявляемых в ходе контрольно-надзорных мероприятий требований и запрашиваемых документов. Также предприниматели жалуются на высокие штрафы и двойные санкции в случае привлечения юридических и должностных лиц за одно и то же правонарушение.

По данным Марины Шемилиной, в прошлом году в отношении бизнеса было проведено свыше 26,7 тысячи проверок, а средний размер штрафа составил 11,5 тысячи рублей. То есть контрольным мероприятиям подвергался практически каждый четвертый предприниматель или компания, при этом в 6 из 10 визитов были выявлены правонарушения.

Основным препятствием для развития бизнеса, которое предприниматели назвали в ходе анкетирования, является снижение покупательского спроса.

«Поэтому одной из первоочередных задач региональной власти на текущий год должно стать стимулирование спроса на продукцию местных производителей. Без решения этого вопроса будет очень трудно сохранить темпы развития, в том числе малого бизнеса», – подчеркнула Марина Шемилина.

Автор: Отдел экономики «В»