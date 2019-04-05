Картон направо, пластик – налево Волонтеры принимают мусор у населения. Бесплатно

Горы черных полиэтиленовых пакетов с мусором и десятки коробок с макулатурой ( от старых газет до книг) – таков итог ежемесячной акции, организованной Владивостокским филиалом экологического движения «РазДельный сбор», зародившегося в Москве и Санкт-Петербурге еще в 2011 году.

Мероприятие по раздельному сбору бытовых отходов, в котором участвовали жители Владивостока и Артема, состоялось в минувшую субботу в сквере около Дворца культуры железнодорожников (ДКЖД). Акцию поддержало управление охраны окружающей среды и природопользования администрации краевого центра.

Сюда с самого утра шли группами и поодиночке люди с сумками и пакетами, с мешками и картонными коробками, в них – собранные бытовые отходы: бумага, пластик, металл. И здесь, в сквере у ДВЖД, волонтеры сортировали принесенный мусор по видам и складывали все отдельно. Примерно за три часа участниками акции стали 495 жителей города, неравнодушных к чистоте краевого центра. Многие привели с собой детей, на собственном примере демонстрируя рачительное отношение к отходам и экологическую грамотность.

Свою лепту в сбор бытовых отходов внес и корреспондент «В» с 12-летним сыном, пополнив один из пакетов с бумагой двумя картонными стаканчиками из-под мороженого.

Как рассказала «В» Софья Вавилова, координатор местного филиала экологического движения «РазДельный сбор», впервые подобное мероприятие добровольцы провели во Владивостоке в мае прошлого года. Акция получилась, прижилась и стала традицией. В этом году «РазДельный сбор» развернулся уже на двух площадках: в парке около ДКЖД и в кампусе ДВФУ.

– Акции проходят каждую последнюю субботу месяца в любую погоду. Зимой мы работали в помещении ДК железнодорожников, за это спасибо руководству, с пониманием отнесшемуся к нашему движению. О начале акции люди узнают из сообщения на нашем сайте, передают информацию друг другу. О нас пишут новостные СМИ, также был анонс на официальном сайте администрации Владивостока. Собранные нами отходы принимают четыре предприятия: «Гранула ДВ», «Русская полимерная компания» – изделия из пластика, фирмы «Владпром» и «Ресурс» – макулатуру и металл. Представители этих компаний приезжают к самому концу акции. Но для вывоза основной массы собранного транспорт нам предоставляет администрация города, – говорит координатор «РазДельного сбора».

Девушка признается, что изначально она и ее сподвижники хотели организовать раздельный сбор мусора во дворе своего дома. Но не получилось. Не очень эффективным оказалось благое начинание – пирамидки из сетки. Три года назад их было много установлено на придомовых территориях, около мусорных баков. Сегодня «в живых» остались единицы. Остальные пирамидки либо сломали вандалы, либо утащили на металлолом....

Результат работы «РазДельного сбора» в последнюю субботу марта во Владивостоке был впечатляющим: горожане собрали 541 кг макулатуры, 427 кг гофрокартона, 56 кг разных видов пластика и 5 кг металла, в основном банок из алюминия.

Причем волонтеры «РазДельного сбора» (а их около ДК работало 17 человек) принимали не все бытовые отходы, а с ограничениями. К примеру, для последующей переработки не брали бумажные пакеты, покрытые полиэтиленовой пленкой. Также не принимали стекло, ртутные лампочки и градусники, использованные батарейки. Для их приема в городе установлено больше 40 модулей, которые обслуживает компания «ПримТехноПолис». Также с января 2019 года во всех магазинах сети «Дилан» появились боксы для приема использованных батареек. В дальнейшем их отправят на переработку в Челябинск, где находится крупнейший в России завод по переработке такого вида отходов.

Автор: Сергей КОЖИН