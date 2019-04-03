Держим оборону перед наступлением клещей Не тот случай, чтобы рисковать

Порадоваться бы, что наступила весна и пробуждается природа. Но, увы, путь в апрельский лес отрезан: слишком велика опасность нацеплять клещей, которые после зимы «держат оборону» по всем фронтам. Обиднее всего, что, даже не делая вылазок на природу, а просто работая у себя на даче, ты тоже рискуешь. Зловредное насекомое хоть и маленькое, но ощущаешь себя полностью в его власти. Дачники в последнее время часто испытывают подобный шок.

Статистика не успокаивает

Приморский край с его живописными красотами – благоприятная среда обитания для исодовых клещей, которые могут быть переносчиками возбудителя страшного заболевания – клещевого энцефалита, при заражении которым поражаются нервная система и вещество головного мозга. Не все клещи заражены. Но статистика по нашему региону год от года ухудшается. И если раньше опасности подвергались в основном те, кто по необходимости или неосмотрительности в сезон активности клещей забирался в лесные дебри, то теперь риск есть даже у гуляющих в парке или сквере горожан, не говоря уже про трудолюбивых дачников, которые много времени проводят в потенциально опасной зоне.

Это осторожный зверь близко не подойдет к дачному поселку, где много людей, а кровососущему насекомому границы обитания не писаны. В 2018 году в медицинские организации по всему Приморью обратилось 6780 человек в связи с присасыванием клещей. Этот показатель оказался выше средних статистических данных. Хотя прошлой весной членистоногие проснулись позже из-за позднего прихода весны.

Максимальные показатели зарегистрированы в лесных территориях. Чаще всего это случалось в городах Артеме, Уссурийске, Дальнегорске, Арсеньеве, а также в Пожарском, Кавалеровском, Лазовском, Кировском, Тернейском и Яковлевском районах. Было много обращений и жителей Владивостока, но эти люди в подавляющем большинстве подхватили клещей за пределами краевого центра.

Противоклещевой иммуноглобулин в целях профилактики получили 189 человек, из них 79 детей. За год было зарегистрировано 11 случаев клещевого энцефалита. Один взрослый житель края занимался сбором дикоросов в Дальнереченском районе, где получал многочисленные укусы клещей, а против клещевого энцефалита не был привит. Мужчина скончался. Иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) зарегистрирован у 102 человек. Клещевой риккетсиоз – у 88 человек.

В 2018 году в лабораториях края выполнено 4655 экспресс-исследований клещей, снятых с людей. В 19 клещах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 527 клещах выявлены возбудители боррелиоза, в 33 клещах обнаружены анаплазмы человека, в 28 – эрлихии, в 19 – риккетсии.

Весной 2019 года период сезонной активности клещей начался на месяц раньше календарной нормы. Специалисты объяснили это ранним потеплением. После нескольких необычно теплых дней в феврале зафиксированы первые укусы, не вызвавшие заражений. Активность клещей отмечена на юге края, в том числе и вблизи дачных массивов.

По статистике, около 30 % пострадавших становятся жертвами клещей на дачах и приусадебных участках. На грядках они не обитают, зато в траве находят «стол и дом» с большим удовольствием.

Не подставляйтесь!

Чтобы защититься от клещей, нужно соблюдать технику безопасности. В первую очередь одеваться так, чтобы у клещей не было возможности заползти к вам на голое тело. Специалисты советуют надевать гладкую светлую одежду с плотно прилегающими к рукам манжетами. Брюки надо заправлять в сапоги, на голову надевать шапку, под нее убирать волосы.

Возвращаясь домой, обязательно тщательно обсмотрите себя, своих попутчиков, домашних животных. Немало случаев, когда клещей приносят домой с букетом полевых цветов или какими-то травами.

Можно ли использовать какие-то специальные средства для обработки дачных участков, чтобы минимизировать риск появления нежелательных гостей? Мы поинтересовались об этом в нескольких специализированных садоводческих магазинах и выяснили, что в продаже есть такие препараты. Как их использовать – подробно расписывается в прилагаемой инструкции.

Может быть, садоводческие товарищества приглашают специалистов для обработки сразу всей своей территории? Увы, такие примеры тоже найти нелегко. Нам, честно говоря, этого не удалось. Лишь некоторые дачники заказывают обработку своего участка, что обходится им в среднем по 5 тысяч рублей. Но тоже немногие заказывают это. Услуга считается дорогостоящей и не очень востребована. Вот и получается, что многие дачники просто-напросто рискуют и полагаются на авось.

Автор: Николай КУТЕНКИХ