«Сады и огороды Приморья» дежурят по апрелю Свежий номер журнала желает весеннего обновления!

Наших дачников трудно обвинить в том, что они ведут замкнутый образ жизни. То ли дачники изменились, то ли сама жизнь, но о затишье не приходилось говорить даже зимой – активность в садоводческой среде только нарастала. Тем более много всего интересного намечается весной, о чем сообщает свежий номер журнала «Сады и огороды Приморья», вышедший на этой неделе из печати.

Готовимся к зачету по первоцветам и цветочному фестивалю

Это об агротехнике выращивания той или иной культуры можно в книжках почитать. А журнал есть журнал, первоочередная его задача – информирование о садоводческих событиях, анонсирование предстоящих мероприятий. Да и само специализированное садоводческое издание не стоит в стороне от их организации. Например, оно является одним из инициаторов и организаторов цветочного фестиваля, который пройдет в Уссурийске и обещает привлечь большое внимание.

«По первоцветам – зачет!» – так называется новый конкурс, объявленный в апрельском номере совместно с Ботаническим садом-институтом. Дело в том, что мы хоть и любим трогательные первоцветы, любуемся их нежной красотой, но до обидного мало мы знаем о них. Как правило, ограничиваемся народными названиями и общими представлениями о том, где они растут, когда расцветают, чем особенным выделяются.

К примеру, не задумываемся над тем, что ранние весенние цветы в букетах долго не стоят, быстро вянут. Или куда они прячутся после того, как отцветут? Ведь летом не остается никаких следов там, где весной цвели хохлатки или ветреницы… Есть ли среди цветущих рано весной растений лекарственные? А ядовитые? Какие употребляются в пищу? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти в публикациях журнала. Вот и выясним заодно, насколько внимательно вы его читаете.

Полюбоваться первоцветами, получить рекомендации по их выращиванию у себя на участке вы сможете на фестивале первоцветов, который пройдет в Ботаническом саду-институте 18 апреля. На этот день запланирована интересная насыщенная программа. И здесь же, на фестивале, состоится подведение итогов конкурса «По первоцветам – зачет!» и награждение победителей.

Учимся на опыте других и ошибках своих

Журнал сообщает об открытии информационного и прoсветительского портала primdacha.pro Союза садоводов города Владивостока, где можно найти не только оперативную информацию о жизни общественной организации, но и видеозаписи занятий по овощеводству, садоводству, ландшафтному дизайну, правовым вопросам.

Одним из героев апрельского номера стал житель Большого Камня, дачник и огородник, философ и поэт Сергей Прохоров. Он выращивает такие отменные помидоры, арбузы, тыквы, перцы, что нельзя не восхищаться. А насколько позитивно он относится к работе на земле, как заражает своей увлеченностью! В апрельском номере мы знакомим со сводом правил Сергея Михайловича по грамотному выращиванию томатов, а в следующих поместим его уроки по другим огородным культурам.

Самое интересное будет летом – постараемся побывать в Большом Камне на помидорном празднике, который проходит по инициативе Прохорова. Присоединяйтесь!

Одной из ведущих тем номера стал анализ опыта применения нашими дачниками и садоводами укрывных материалов, которые, по оценкам экспертов, совершили в последние годы настоящую революцию в земледелии. Однако пока еще есть ошибки, и их надо изживать. Лучший путь для этого – прислушаться к советам бывалых.

К примеру, немалый стаж применения укрывных материалов у Татьяны Коноваленко (садоводческое товарищество «Рассвет», урочище Соловей-Ключ) – более 12 лет. И каждый год Татьяна Викторовна расширяет сферу их использования.

– Для утепления садовых и огородных культур в открытом грунте, для сооружения теплиц и парников, против сорняков и вредителей при правильном и своевременном использовании укрывные материалы дают прекрасный эффект. Трудно даже представить, как мы обходились без них, – поделилась своим мнением Татьяна Викторовна. – Анализ собственной практики позволил сделать вывод, что против сорняков более эффективен темный лутрасил, а для утепления и парников лучше использовать белый укрывной материал. Пыталась проводить эксперименты по сравнению температуры под разными укрывными материалами. Но сложности возникли с качеством термометров. Поэтому о каких-то выводах говорить пока рано. Единственное, что точно уже установила, – под прозрачной пленкой температура повышается в два раза. Поэтому именно ее применяю весной для прогревания почвы под персиками и виноградом. Сверху – солома, а потом еще черный лутрасил.

На участке посадки смородины, малины, крыжовника, вишни весь сезон замульчированы.

– Осенью все убираю до земли, делаю подкормку, антистрессовую предзимнюю обработку и засыпаю всю поверхность участка свежим торфом.

Своим опытом по эффективному использованию укрывных материалов делятся также Любовь Быстрикова (садоводческое товарищество «Пионер»), другие дачники.

А вот в саду очень важно учесть, как плодовые культуры будут опыляться. Для успешного плодоношения яблонь, груш, слив и других культур рекомендуется размещать на участке опыляемые сорта рядом с их лучшими опылителями.

Эти и многие другие важные весенние темы поднимает апрельский номер журнала «Сады и огороды Приморья» – ваш советчик и помощник. Он не оставит вас один на один с вашими заботами и проблемами, внесет разнообразие в дачные будни.

Автор: Надежда БРАЖИНА