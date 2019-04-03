Да будьте вы все… счастливы Борис Грачевский советует ходить по солнечной стороне жизни

Художественный руководитель самого популярного детского киножурнала отметил 70-летие с аншлагом – в большом кругу самых преданных друзей и поклонников в Большом зале Московского дома кино.

Поздравить и пожелать здоровья «папе «Ералаша» пришли Николай Валуев, Эммануил Виторган, Бари Алибасов, Сергей Никоненко, Алика Смехова, Владимир Вишневский, Никас Сафронов, Андрей Соколов, Сергей Проханов, Андрей Ильин, Мария Арбатова и многие другие. А ребята из театра «Ералаш» спели втайне от него приготовленную песню «Дядя Боря».

В этот вечер вообще много пели, а от исполненной юбиляром песни «Мама» у слушателей на глаза навернулись слезы. Именинника же особенно растрогало выступление его молодой супруги Екатерины Белоцерковской, с которой они поженились в 2016 году, в честь мужа она спела песню Владимира Высоцкого «Баллада о любви».

Раки и самогонный аппарат с чаем

Дом юбиляра утопает в подаренных цветах и подарках.

– Вся моя квартира напоминает похоронное бюро, – смеется режиссер. – Недаром есть такая замечательная шутка, что юбилей – как похороны: тебе несут цветы, говорят речи, только ты живой. Сначала я хотел отдать куда-нибудь эти цветы, но жена не разрешила.

Супруга Екатерина со своим подарком мужу особо угодила.

– Утром в свой день рождения я был на работе, а когда вернулся, весь потолок нашей главной комнаты был в воздушных шариках: прозрачных, бело-серебристых, сверкающих золотом! Везде расставлены свечи, на столе – огромное блюдо, а на нем бутерброды с черной икрой. В середине этого чуда красовалось еще одно блюдо – с раками! Зная, как я люблю раков, Катя приготовила мне вот такой замечательный сюрприз.

Еще мне подарили кучу самых разных подарков – начиная со скульптур и картин моих любимых художников, в том числе Никаса Сафронова, до аппарата, похожего на самогонный, только для производства чая. Ни в коей степени не хочу обидеть остальных моих друзей и знакомых: всех подарков не перечислить – их было очень много, и я благодарен всем!

Но самым главным подарком для меня стали сами люди, которые пришли в Дом кино, чтобы искренне и с любовью меня поздравить. И знаете, когда сразу столько народу желают тебе здоровья, это очень поддерживает!

«Ералаш» собирает таланты

– Очень был рад увидеть в Доме кино ребят из прошлых выпусков «Ералаша», – продолжает юбиляр. – Мы постоянно поддерживаем связь: они и пишут, и звонят, и в гости приходят. И на юбилей тоже пришли, конечно. Обнимают, целуют, делятся тем, что происходит в их жизни. У кого-то из них – например, у Ани Цукановой («Виола Тараканова», «Восьмидесятые») и Володи Сычева (знаменитый Псих из сериала «Физрук») – уже по двое детей. Была Оля Кузьмина, звезда сериала «Кухня» – такая талантливая девочка! Я просто заставил ее идти учиться, а она ведь не хотела.

Как раз сейчас мы начинаем наш фестиваль «Ералаш». Со всей страны приедут дети участвовать в конкурсе, и лучшие из них получат главные роли в нашем киножурнале. Мы принимаем любых детей в возрасте от 6 до 12 лет. В прошлом году победители были из Красноярска и Тюменской области. В этом году мы тоже ждем ребят из самых разных городов.

Между прочим, главный «ребенок» Бориса Грачевского – «Ералаш» – тоже недавний юбиляр: в сентябре ему исполнилось 45 лет. Несмотря на вполне солидный уже возраст, киножурнал движется в ногу со временем: теперь его можно увидеть не только по телевизору в выходные, как раньше, но и в Интернете, где у него есть свой канал с рекордным количеством просмотров.

– В чем секрет успеха «Ералаша»? В моей искренней любви к зрителям – и большим, и маленьким, – говорит режиссер. – Я делаю все возможное, чтобы нас не разлюбили. И 40 миллионов зрителей в месяц – тому ответ. У нас есть сюжеты-чемпионы, у которых по 11 и даже по 14 миллионов просмотров. Это же целые страны, представляете?! Я знаю, что зрители ждут от нас новых выпусков «Ералаша». Вот мы с вами разговариваем, а наша команда только что закончила очередную съемку. Режиссер позвонил и рассказал, что получилось, а что – не очень. Но у «Ералаша» есть один главный закон: если можно сделать лучше, значит, нужно пойти и переделать! Вот и все!

Как скажет жена, так он и делает

Все были рады видеть энергичного и счастливого Бориса Грачевского. Ни для кого не секрет, что не так давно у худрука «Ералаша» диагностировали рак кожи. Ему пришлось пройти лечение, и сейчас его состояние оценивается как стабильное. Борис Грачевский признался, что в это непростое время его очень поддержала супруга Екатерина, которая, по словам режиссера, настаивала на лечении и следила за приемом лекарств.

– «Даже не думай умирать – живи!» – сказала она мне, я делаю все, как она скажет, – признался режиссер. – Я ее обожаю и готов сделать для нее все! Страх уходит, когда ты знаешь: с тобою рядом человек, который любит. Я всем рассказываю анекдот, что дети Елены Малышевой боятся сказать, если у них что-то болит. Я тоже боюсь сказать, потому что Катя очень за меня расстраивается, тут же набрасывается и начинает лечить. Поэтому я стараюсь держаться. Мне надо жить, стараться быть здоровым.

Лучшая реакция – улыбнуться и забыть

Несмотря на то что Борис Грачевский абсолютно счастлив в браке, немало людей осуждают его выбор: разница в возрасте у супругов немаленькая.

– Я стараюсь пройти мимо всего этого, – признается режиссер. – Тем, кто очень интересуется моей жизнью, скажу так: какое ваше дело, друзья мои? Живите своей жизнью, не лезьте в чужую! Зачем? Кто вам сказал, что я должен вас слушать? Это моя жизнь, и я живу ее так, как мне нравится. Я счастлив, и меня совершенно не интересует ваше мнение по этому поводу. Когда я что-то снимаю или делаю для людей, тогда – пожалуйста, высказывайтесь! Я могу согласиться или, что бывает чаще, нет. Но не нужно лезть в личную жизнь. Я не собираюсь записывать, кто какую гадость говорит. Сейчас ведь под всякими никами и аватарами столько мерзости из людей вылезает… А ведь в глаза говорить боятся! Как замечательно сказал Набоков: «Лучшая реакция на вражескую критику – улыбнуться и забыть!» Злопыхатели всегда были, есть и будут, но я не хочу обращать на них внимания и жену свою воспитал так. Нам с ней замечательно живется, и я буду долго жить – всем врагам назло! Опять вспомнил шутку. Один человек говорит другому:

– Желаю тебе дожить до 120 лет.

– Да мне сегодня как раз исполнилось 120 лет.

– Ну тогда желаю тебе хорошо провести этот день!

Чтобы от вас остались не только морщины

– Борис Юрьевич, подойдя к 70-летнему рубежу, вы определили для себя смысл жизни?

– Главный смысл – нужно жить как можно дольше и работать как можно больше. Все, что я делаю, я стараюсь делать с душой. Недавно придумал фразу: «Каждый человек должен оставить след на земле, а иначе останутся только морщины!» И еще: нужно ходить по солнечной стороне жизни. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы оказаться там.

– Какое время в вашей жизни самое счастливое?

– Каждый день для меня – счастливый, поверьте. Отъезжая дальше и дальше, уже не понимаешь, когда было счастье, а когда – суперсчастье. Сегодня я – самый счастливый человек. Потому что рядом со мной такая любовь, такое чудо, которое каждый день меня радует!..

Автор: Елена СОКОЛОВА